Big Bang Teorisi Nedir? Big Bang Teorisi Kime Aittir, Kanıtlandı Mı, Çürütüldü Mü?

Bilimin temel konularından biri de evrenin nasıl oluştuğudur. Dünyanın oluşma sürecini merak ettiğimizde Big Bang teorisi nedir, sorusu ile karşılaşırız. Big Bang teorisi kime aittir, dediğimizde iki fizikçinin çalışmaları ile ortaya atıldığını öğreniriz. Big Bang Teorisi kanıtlandı mı ya da çürütüldü mü, dediğimizde ise teori kanıtlanmasa da aksini gösteren bir gerekçe de olmadığını öğreniriz. Big Bang nasıl oluştu, sorusuna tekillik noktası denilen bir noktadan itibaren genişlediği yanıtını verebiliriz.

Big Bang Teorisi Nedir?

Büyük patlama teorisi yani, Big Bang teorisi bugün evrenin nasıl oluştuğuna dair en çok kabul edilen teorilerden bir tanesidir. "Büyük Patlama" sözü, Büyük Patlama Teorisi'ni eleştirmek ve yermek amacıyla, teorinin karşıtlarından Fred Hoyle tarafından, alaycı bir şekilde bir radyo programında ilk defa kullanılmış ve sonradan dilde yer etmiştir. Hâlbuki Büyük Patlama Teorisi bırakılalım büyük olmayı bir patlama bile değildir. Big bang teoremi, evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce büyük bir patlamayla oluştuğunu söyleyen kozmolojik modeldir.

Big Bang Teorisine göre şuan ucu bucağını hala keşfedemediğimiz evren ilk olarak bir noktaydı ve bu noktadan genişledi. Genellikle teoriler deneylerle kanıtlansa da bu teori üzerinde bir deney veya gözlemle desteklenememiştir. Buna rağmen yapılan hiçbir gözlemle de çelişmemiştir. Fakat Big bang teoremi bu büyük patlamanın neden olduğunu, nasıl olduğunu veya bir öncesi olup olmadığını varsa öncesinde ne olduğunu veya neyin patladığını söylemez sadece patlamanın sonuçları ile ilgilenir.

Big Bang Teorisi Kime Aittir,

Albert Einstein, 1915 yılında uzay ve zaman algımızı kökünden değiştiren Genel Görelilik Teorisi'ni ortaya attığı zaman denklemlerin statik olmayan bir evreni gösterdiğini fark etti. O zamanlarda Evren'in genişlediğine veya daraldığına dair bir gözlem olmadığı için Einstein denkleme "Kozmolojik Sabit" adıyla bilinen bir parametre koydu, bu parametre boş uzayın enerjisini temsil ediyordu ve kütle çekimin etkisini yok ederek Evren'in statik bir biçimde kalmasını sağlıyordu.

Big Bang Teorisi ilk kez 1920'li yıllarda Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı fizikçi papaz Georges Lemaître tarafından ortaya atılmıştır. Çeşitli kanıtlarla desteklenen bu teori birçok fizikçi ve hatta birçok bilim insanı tarafından kabul görmüştür. Edwin Hubble, 1929 yılında galaksilerin bizden uzaklaştığını keşfederek Evren'in genişlediğini ilk gözlemleyen kişi oldu.

Big Bang Teorisi Kanıtlandı Mı, Çürütüldü Mü?

Big Bang teorisi esasen iki temel fikir üzerine kuruludur: Fiziksel yasaların evrenselliği ve kozmolojik prensip. Kozmolojik prensip, evrenin makro ölçeklerde homojen ve izotrop olduğunu varsayar. Bu fikirler önceleri birer hipotez konumundaydılar, fakat günümüzde gözlemlerle desteklenmektedirler. Gözlemsel kozmoloji alanındaki gözlemsel gelişmeler Big Bang'a kesin bir destek sağlamaktadır. En azından bu alanda çalışan araştırmacılar arasında bu görüş ortaktır. Bu nedenle Big Bang Teorisi çürütülmüş değildir.

Big Bang aslında, hâlen gözlemlerin bir yanlışını çıkaramadığı genel göreliliğin bir sonucudur. Dolayısıyla kimilerine göre Big Bang'ı reddetmek genel göreliliği reddetmek demektir.