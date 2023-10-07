Bildiri yarışmasında birinci oldu

Ulusal ve uluslararası birçok katılımcının yer aldığı kongrede, YDÜ'den Muloh Gariba Sheron "Öğrenci Bildiri Yarışması"na; "Sıkı Bir Kumtaşı Rezervuarının Hidrolik Çatlatma ile Stimülasyonu: Taylor Kumtaşı, Teksas" başlıklı bildirisi ile katıldı. Çalışmasında; düşey bir gaz kuyusundaki hidrolik çatlatma sonrası, verimlilik modellerini araştıran Muloh Gariba Sheron, ayrıca hidrolik kırılma işlemleri için tasarlanan FRACPRO yazılımı kullanılarak; farklı perforasyon uzunluğu, farklı çatlatma sıvısı ve propan için onaltı senaryo ile en iyi kırık geometrisi ile boyutsuz iletkenlikleri inceledi.

Doktorasını YDÜ'de sürdüren Muloh Gariba Sheron, "Yüksek Lisansım sırasında araştırma, teknik ve sunum becerileri hakkında çok şey öğrendim. Öğrendiğim her şeyi tezime dahil ettim. Tez danışmanım Prof. Dr. Salih Saner ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar da bana her zaman destek oldular. Yakın Doğu Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü'nün desteği ile birçok yeni araştırmaya imza atmayı hedefliyorum" dedi.