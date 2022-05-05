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Giriş Tarihi: 5.5.2022 16:17 Son Güncelleme: 5.5.2022 16:17

Bilecik İlçeleri: Bilecik İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Bilecik İlçeleri: Bilecik İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde yer alan şehrin merkez ilçesi Bilecik’tir. Bursa ilinden ayrılarak ilçelikten illiğe geçen şehrimiz küçük ve yürüyerek gezilebilecek bir şehirdir. Doğaseverlerin ilgisini çekecek ve merak edilen şehrin merkez ilçesine ve Bilecik ilçeleri nelerdir? Sorusuna cevapları bu yazımızda olacaktır.

Gür ormanlara, yaylalara, bir tane şelaleye ve kanyona ev sahipliği yapan şehir küçük ve kolay ulaşılabilir oluşuyla çoğu kişinin gezip görmek isteyeceği iller arasında yer alır. Ovmaç çorbası, cevizli büzme tatlısı gibi yöresel lezzetlerin olduğu şehri bu yazımızda genel hatlarıyla ele alacağız. Bilecik ilinin ilçelerine, merkez ilçesine, ilçeler haritasına ve nüfusuna değineceğiz.

Bilecik İlçeleri Nelerdir?

Merkez ilçesiyle birlikte toplam 8 ilçesi bulunur. Bu ilçeler;

  • Merkez
  • Bozüyük
  • Gölpazarı
  • İnhisar
  • Osmaneli
  • Pazaryeri
  • Söğüt
  • Yenipazar

Bilecik'in İlçeleri Nelerdir?

Merkeze en yakın ilçesi Pazaryeri ve Söğüt, en uzak ilçesi Yenipazar'dır. Yüzölçümünün küçüklüğünden ilçelerin merkeze uzaklıkları arasında büyük farklar yoktur. En gelişmiş ve en çok nüfusa sahip ilçe merkez ilçedir. Bunun yanında nüfus artış oranı en yüksek olan ilçe yine merkez ilçedir. Nüfus fazlalığına göre ilçeleri sıralayacak olursak, sırasıyla merkez, Bozüyük, Osmaneli, Söğüt, Pazaryeri, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar ilçesidir.

Bilecik Merkez İlçeleri Hangileridir?

Bilecik şehrinin yalnızca bir tane merkez ilçesi bulunmaktadır. Bunun dışındaki ilçeler normal ilçelerdir.

Bilecik İlçeler Haritası

Bilecik ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını ve merkeze uzaklıklarını rahatlıkla görebiliriz.

Bilecik İl Nüfusu Ne Kadardır?

4 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre şehrin nüfusu 228.334'dür. Nüfusun %86'sı şehirlerde yaşamaktadır. Yüzölçümü 4.177 km2 olan şehirde km2 ye düşen insan sayısı 55'dir.

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Bilecik İlçeleri: Bilecik İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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