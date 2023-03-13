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Giriş Tarihi: 13.3.2023 14:52 Son Güncelleme: 13.3.2023 14:52

Bilecik Nerede, Hangi Bölgede? Bilecik Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?

Ülkemizin 81 ili bulunmaktadır. Bu illerden tarihi önemi olan bir ilimiz de Bilecik olarak karşımıza çıkmaktadır. Konum olarak Ege ve Marmara Bölgeleri’nin Anadolu’ya açılan kapısı olarak nitelendirilebilir. Peki Bilecik nerede, hangi bölgede? Bilecik’in ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi vardır? İşte bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

Bilecik Nerede, Hangi Bölgede? Bilecik Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?

Bilecik tarihi açıdan çok önemli kentlerimizden biridir. Bilecik ilimiz birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bilecik, Türkiye'nin en az kalabalık ve en küçük olan illerinden birisidir. Bilecik ilimizin yüz ölçümü 4.307 km2 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 513 metre ve plaka kodu 11'dir.

BİLECİK NEREDE?

Bilecik ilimiz Marmara Bölgesi'nde yer alır. Marmara Bölgesi'nin ise Güney Marmara Bölümü'nde yer alan bu şehrimiz Marmara Bölgesi'nin Anadolu'ya açılan kapısı olarak da bilinir. Bu ilimiz Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin tam kesim noktaları üzerinde bulunmaktadır. Bu ilimizin komşuları ise doğu sınırında Bolu ve Eskişehir, güney sınırında Kütahya, batı sınırında Bursa, kuzey sınırında ise Sakarya illeri ile sınır komşularıdır.

BİLECİK HANGİ BÖLGEDE?

Bilecik ili Osmanlı Devleti'nin kurulmasında çok mühim bir ilimizdir. Bu ilimiz Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin tam kesim noktaları üzerinde bulunmaktadır. Bilecik ilimiz Marmara Bölgesi'nde yer alır. Marmara Bölgesi'nin ise Güney Marmara Bölümü'nde yer almaktadır.

BİLECİK NÜFUSU

Bilecik Türkiye'nin en az kalabalık şehirlerinden biridir. Bu şehrimizin 2020 verilerine göre ortalama nüfusu 218.717 kişidir. Bu nüfusun 107.527'i kadın, 111.190'ı erkek olarak bulunmaktadır.

BİLECİK İLÇELERİ

Bilecik ilimize bağlı 8 tane ilçe bulunmaktadır: Bu ilçeler nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekildedir:

  • Merkez
  • Bozüyük
  • Osmaneli
  • Söğüt
  • Gölpazarı
  • Pazaryeri
  • Yenipazar
  • İnhisar

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Bilecik Nerede, Hangi Bölgede? Bilecik Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?
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