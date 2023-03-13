Bilecik tarihi açıdan çok önemli kentlerimizden biridir. Bilecik ilimiz birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bilecik, Türkiye'nin en az kalabalık ve en küçük olan illerinden birisidir. Bilecik ilimizin yüz ölçümü 4.307 km2 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 513 metre ve plaka kodu 11'dir.

BİLECİK NEREDE?

Bilecik ilimiz Marmara Bölgesi'nde yer alır. Marmara Bölgesi'nin ise Güney Marmara Bölümü'nde yer alan bu şehrimiz Marmara Bölgesi'nin Anadolu'ya açılan kapısı olarak da bilinir. Bu ilimiz Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin tam kesim noktaları üzerinde bulunmaktadır. Bu ilimizin komşuları ise doğu sınırında Bolu ve Eskişehir, güney sınırında Kütahya, batı sınırında Bursa, kuzey sınırında ise Sakarya illeri ile sınır komşularıdır.

BİLECİK HANGİ BÖLGEDE?

Bilecik ili Osmanlı Devleti'nin kurulmasında çok mühim bir ilimizdir. Bu ilimiz Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin tam kesim noktaları üzerinde bulunmaktadır. Bilecik ilimiz Marmara Bölgesi'nde yer alır. Marmara Bölgesi'nin ise Güney Marmara Bölümü'nde yer almaktadır.

BİLECİK NÜFUSU

Bilecik Türkiye'nin en az kalabalık şehirlerinden biridir. Bu şehrimizin 2020 verilerine göre ortalama nüfusu 218.717 kişidir. Bu nüfusun 107.527'i kadın, 111.190'ı erkek olarak bulunmaktadır.

BİLECİK İLÇELERİ

Bilecik ilimize bağlı 8 tane ilçe bulunmaktadır: Bu ilçeler nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekildedir: