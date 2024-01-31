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Giriş Tarihi: 31.1.2024 10:52 Son Güncelleme: 31.1.2024 10:53

Bilecik Plaka Kodu Nedir? Bilecik İl Plakası Kaçtır?

Dünya üzerinde ilk plaka kullanımı Fransa’da olmuştur. Ardından bu uygulama tüm dünya üzerine yayılmıştır. Her ülkenin kendine has plaka sıralaması vardır. Türkiye’de plakalar 01’den başlayarak 81’e kadar gider. Yol üzerinde görülen plakalara bakılarak nereye ait olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Bilecik de plakası merak edilen şehirlerden biridir. Bu nedenle Bilecik plaka kodu nedir ya da Bilecik il plakası kaçtır gibi soruların yanıtları oldukça önemlidir.

Bilecik Plaka Kodu Nedir? Bilecik İl Plakası Kaçtır?

Bir aracın plakasına bakılarak hangi ülkeye ve hangi şehre ait olduğu anlaşılabilir. Kısaca plakalar, araçların kimliği gibidir. Herhangi bir sorun yaşanması durumunda araçlar plakalarından tespit edilebilir. Plaka kodlarını bilmek bazı insanlar için önemlidir. Bilecik plaka kodu nedir ve Bilecik il plakası kaçtır gibi soruların yanıtı bu nedenle ilgi çekicidir.

Bilecik İl Plakası Kaçtır?

Bilecik şehrinin plaka kodu 11 olarak bilinir. Bu nedenle Bilecik şehrine ait herhangi bir motor, araba, kamyon ya da bu gibi taşıtların hepsinin plaka kodu 11 olarak yer alır. Bilindiği gibi Türkiye'de alfabetik sıraya göre plakalar sıralanır. Bilecik plaka kodunun 11 olmasının temel sebebi de B harfi ile başlıyor olmasıdır. Ayrıca 11 plaka kodunun yanında yer alan diğer kodlar ise Bilecik şehrinin ilçelerini temsil eder. Bilecik şehrinin ilçe plaka kodlarını ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Bilecik Merkez Plaka Harf Grubu:

  • 11 AC 001-11 AZ 999
  • 11 DA 011- 11 DA 999
  • 11 EA 001-11 EZ 999

Bozüyük İlçesi Plaka Harf Grubu:

  • 11 DC 001-11 DZ 999

Osmaneli ilçesi Plaka Harf Grubu:

  • 11 SA 001-11 SZ 999

Gölpazarı İlçesi Plaka Harf Grubu:

  • 11 RA 001-11 RA 999

Söğüt İlçesi Plaka Harf Grubu:

  • 11 TA 001-11 TZ 999

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Bilecik Plaka Kodu Nedir? Bilecik İl Plakası Kaçtır?
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