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Haberler Eğitim Haberleri Bileşik kesri tam sayıya çevirme: Bileşik kesir nasıl tam sayıya çevrilir?
Giriş Tarihi: 10.11.2021 08:46 Son Güncelleme: 10.11.2021 08:46

Bileşik kesri tam sayıya çevirme: Bileşik kesir nasıl tam sayıya çevrilir?

Bileşik kesri tam sayıya çevirme: Bileşik kesir nasıl tam sayıya çevrilir?

Bileşik kesir matematikte en çok görülen konulardan bir tanesidir. Kesirler hemen hemen her matematik işleminde bulunmaktadırlar. Kesirler de kendi arasında ayrılmaktadırlar. Bileşik kesir de kesirler konusunun alt dallarından bir tanesidir. Her bileşik kesir aslında bir bölme işleminin farklı şekilde yazılımıdır da aynı zamanda. Buna göre bu bölmeleri yaparak bileşik kesri tam sayıya çevirmemiz gayet mümkündür. Peki bileşik kesir nasıl tam sayıya çevrilir?

Bileşik sayılar bir öğrencinin matematik dersini görmeye başladıktan beri karşısına devamlı çıkan ve çıkacak olan temel konulardan bir tanesidir. Bu nedenle bileşik kesir büyük öneme sahiptir. Eğer bir öğrenci bileşik kesirleri ve tam sayıları tam anlamıyla kavrayamazsa öğrencinin temeli istenenden daha zayıf olacaktır. Bu nedenle bileşik kesirler ve bileşik kesirleri tam sayıya çevirme konusu oldukça iyi öğrenilmelidir.

Bileşik Kesri Tam Sayıya Çevirme

Bileşik kesri tam sayıya çevirmek için de mutlaka uymamız gereken bir kural vardır. Matematikte eğer yapacağınız işlemi kurallarına uygun bir şekilde yaparsanız o işlemin yanlış çıkma ihtimali bulunmaz. Bu nedenle bileşik kesri tam sayıya çevirirken de aşağıda vereceğimiz kural uygulanmalı ve örnekteki gibi işlem gerçekleştirilmelidir.

Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmek için, kesrin payını paydasına böleriz. Bu bölme işleminde bölüm tam kısma, kalan ise paya yazılmaktadır. Aşağıda sizler için pay, payda ve kesir çizgisinin konumlarını belirten açıklayıcı bir görsel verdik.

Bileşik Kesri Tam Sayıya Dönüştürme Örneği

Aşağıdaki örnekte de görüldüğü üzere, pay ve paydayı gerekli yerlere yazdık. Bölme işlemini gerçekleştirdik ve bölüm kısmını tam olarak kesrin yanına "2" olarak yazdık. Daha sonra ise kalan 1'i paya yazdık. Paydamız ise aynı yerinde aynı şekilde sabit kaldı.

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Bileşik kesri tam sayıya çevirme: Bileşik kesir nasıl tam sayıya çevrilir?
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