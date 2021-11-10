Bileşik kesri tam sayıya çevirme: Bileşik kesir nasıl tam sayıya çevrilir?

Bileşik sayılar bir öğrencinin matematik dersini görmeye başladıktan beri karşısına devamlı çıkan ve çıkacak olan temel konulardan bir tanesidir. Bu nedenle bileşik kesir büyük öneme sahiptir. Eğer bir öğrenci bileşik kesirleri ve tam sayıları tam anlamıyla kavrayamazsa öğrencinin temeli istenenden daha zayıf olacaktır. Bu nedenle bileşik kesirler ve bileşik kesirleri tam sayıya çevirme konusu oldukça iyi öğrenilmelidir.

Bileşik Kesri Tam Sayıya Çevirme



Bileşik kesri tam sayıya çevirmek için de mutlaka uymamız gereken bir kural vardır. Matematikte eğer yapacağınız işlemi kurallarına uygun bir şekilde yaparsanız o işlemin yanlış çıkma ihtimali bulunmaz. Bu nedenle bileşik kesri tam sayıya çevirirken de aşağıda vereceğimiz kural uygulanmalı ve örnekteki gibi işlem gerçekleştirilmelidir.



Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmek için, kesrin payını paydasına böleriz. Bu bölme işleminde bölüm tam kısma, kalan ise paya yazılmaktadır. Aşağıda sizler için pay, payda ve kesir çizgisinin konumlarını belirten açıklayıcı bir görsel verdik.



Bileşik Kesri Tam Sayıya Dönüştürme Örneği



Aşağıdaki örnekte de görüldüğü üzere, pay ve paydayı gerekli yerlere yazdık. Bölme işlemini gerçekleştirdik ve bölüm kısmını tam olarak kesrin yanına "2" olarak yazdık. Daha sonra ise kalan 1'i paya yazdık. Paydamız ise aynı yerinde aynı şekilde sabit kaldı.