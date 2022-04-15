Bileşik Nedir? Kimyada Organik Ve İnorganik Bileşikler Nelerdir?

100'ün üzerinde bileşik olduğu bilinmektedir. Bileşikler farklı elementlerin bir araya gelmesi ile oluşmuş birbirinden bağımsız ve farklı maddelerdir. Hepsini tek tek bilmek zor olsa da hayatımızdaki yerleri oldukça önemlidir. Peki, bileşikler nelerdir? İşte, bileşiklere dair tüm detaylar...
Bileşik kelimesi TDK'ya göre; kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel ve kimyasal nitelikler gösteren madde anlamına gelmektedir. Çoğunluğu moleküler yapıda olan bileşikler kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir ama fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılamazlar.
Organik bileşikler; karbonhidrat, protein, yağ vb. yapılarda temel element olarak hidrojen oksijen ve karbon içeren ve canlılar tarafından üretilebilen bileşiklerdir. Organik bileşiklerin yapısına azot, fosfor ve kükürt gibi bazı maddeler de katılabilmektedir. Canlılarda bulunan organik bileşikler ise şu şekildedir; karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, nükleer asitler, hormonlar ve enzimlerdir.
İnorganik, kelime anlamı olarak organik olmayan anlamına gelmektedir. İnorganik bileşikler, canlıların kendilerinin sentezleyemeyip dışarıdan hazır olarak aldıkları bileşiklerdir. İnorganik bileşikler, organik bileşiklerden farklı olarak hem canlı hem de cansız ortamda bulunabilmektedirler.
Canlıların ihtiyaç duydukları maddeler olan inorganik bileşikler karbon elementine sahip değillerdir. Yani karbon elementine sahip olmayan her madde inorganiktir. Besin olarak kullanılan inorganik bileşikler ise; su ve minerallerdir.