Bileşik Nedir? Kimyada Organik Ve İnorganik Bileşikler Nelerdir?

100'ün üzerinde bileşik olduğu bilinmektedir. Bileşikler farklı elementlerin bir araya gelmesi ile oluşmuş birbirinden bağımsız ve farklı maddelerdir. Hepsini tek tek bilmek zor olsa da hayatımızdaki yerleri oldukça önemlidir. Peki, bileşikler nelerdir? İşte, bileşiklere dair tüm detaylar...

Bileşik nedir?

Bileşik kelimesi TDK'ya göre; kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel ve kimyasal nitelikler gösteren madde anlamına gelmektedir. Çoğunluğu moleküler yapıda olan bileşikler kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir ama fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılamazlar.

Organik bileşikler nelerdir?

Organik bileşikler; karbonhidrat, protein, yağ vb. yapılarda temel element olarak hidrojen oksijen ve karbon içeren ve canlılar tarafından üretilebilen bileşiklerdir. Organik bileşiklerin yapısına azot, fosfor ve kükürt gibi bazı maddeler de katılabilmektedir. Canlılarda bulunan organik bileşikler ise şu şekildedir; karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, nükleer asitler, hormonlar ve enzimlerdir.

İnorganik bileşikler nelerdir?

İnorganik, kelime anlamı olarak organik olmayan anlamına gelmektedir. İnorganik bileşikler, canlıların kendilerinin sentezleyemeyip dışarıdan hazır olarak aldıkları bileşiklerdir. İnorganik bileşikler, organik bileşiklerden farklı olarak hem canlı hem de cansız ortamda bulunabilmektedirler.

Canlıların ihtiyaç duydukları maddeler olan inorganik bileşikler karbon elementine sahip değillerdir. Yani karbon elementine sahip olmayan her madde inorganiktir. Besin olarak kullanılan inorganik bileşikler ise; su ve minerallerdir.

Bileşik formülleri ve özellikleri?

NH3 - Amonyak

CuSO4 - Bakır Sülfat

KNO3 - Potasyum Nitrat

HNO3 - Nitrik Asit (Kezzap)

NaOH - Sodyum Hidroksit

NaCl - Sodyum Klorür

H2SO4 - Sülfirik Asit

Ca(NO3)2 - Kalsiyum Nitrat

Mg(OH)2 - Magnezyum Hidroksit

Na2CO3 - Sodyum Karbonat

NaHCO3 - Soyum Bikarbonat

MnO4 - Manganat

PO4 - Fosfat

ClO4 - Klorat

SO4 - Sülfat

SO3 - Sülfit

CO3 - Karbonat

NO2 - Nitrit

NO3 - Nitrat

Bazı bileşikler ve kullanım yerleri