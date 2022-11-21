Bileşke Kuvvet Konu Anlatımı - Bileşke Kuvvet Nedir, Nasıl Bulunur, 0 Olursa Ne Olur?

Bileşke kuvvet konu anlatımı katı cisimlere yönelik konuları içerir. Hem fizik dersinde hem de fen bilimleri dersinde bileşke kuvvet nedir konusuna yer verilir. Adından da anlaşılacağı üzere bir kuvvet söz konusudur. Bileşke kuvvet formülü de bu kuvveti bulmaya olanak sağlar. Bir şeyin formülle bulunması dışında başka yöntemlerde vardır. Bu nokta da bileşke kuvvet nasıl bulunur için birtakım yollara değinilecektir. Bütün olarak ise bileşke kuvvet nedir, nasıl bulunur, 0 olursa ne olur başlığından hareket edilecektir.

Bileşke Kuvvet Konu Anlatımı

Bileşke kuvvet konu anlatımı hem fen bilimleri dersinde hem de fizik derslerinde karşımıza çıkmaktadır. Bileşke kuvvet konusu katı cisimlerindeki kuvveti baz almaktadır. Bileşke kuvvet, bir katı nesneye bir ya da biden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına uygulamasıdır. Bu kuvvete bileşke kuvvet ve net kuvvet denmektedir. Bu kuvvet sonucu nesne hareket ediyorsa durmasını ya da yönünü değiştirmesini etkiler. Bileşke kuvveti formüllerde R ile gösterilmektedir. Net kuvvet ise formüllerde Fnet şeklinde gösterilmektedir. Bileşke kuvvette önemli olan birkaç tane etken vardır. Bu etkenler uygulama noktası, doğrultusu, yönü ve şiddetidir.

Bileşke Kuvvet Nasıl Bulunur?

Bazen bir cisim hareket ediyorsa durması için ya da yönünün değişmesi için birden fazla kuvvet uygulanabilir. Bileşke kuvvet diğer adıyla net kuvvet ise birden fazla kuvvetin oluşturduğu etkiyi tek başına yapan kuvvettir. Bileşke kuvvetin nasıl bulunduğu bazı formüllerden yola çıkarak yapılmaktadır. Formüller: Bileşke Kuvvet (R)= F1 + F2, Bileşke Kuvvet (R)= F1- F2. İlk formül aynı yönde olan kuvvetlerin bileşkesini bulmada kullanılır. İkinci formül ise farklı yöndeki kuvvetlerin bileşkesini bulmada kullanılır.

Bileşke Kuvvet 0 Olursa Ne Olur?

Yukarıda herhangi bir cisme uygulanan kuvvet sonucu, yönün değişebileceği ya da hareket halindeyse durabileceği belirtilmiştir. Formülle gösterilecek olursak F1=F2 eşitse R=0 yani bileşke kuvvet 0 demektir. Diğer bir gösterim ise Fnet=0 şeklindedir. Bu da net kuvvetin 0 olduğuyla alakalıdır. Bileşke kuvvetin 0 oluşu da yine cisim ve kuvvetle alakalıdır. Eğer ki bileşke kuvvet 0 olursa direkt olarak net kuvvetin değeri de 0 olur. Haliyle bileşke ya da net kuvvet 0 değerindeyse cisim dengede demektedir.