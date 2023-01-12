Bilge Karasu Kimdir? Bilge Karasu Eserleri, Hikayeleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Bilge Karasu çok yönlü kişiliği ve sanatıyla önemli sanatçılarımızdan biri olmasıyla birlikte, akıllarda Bilge karasu kimdir sorusunu da uyandırmaktadır. Eserleri ve romanları merak edilen sanatçının, edebi kişiliği de aynı şekilde merak konusu olmuştur. Peki Bilge Karasu kimdir, hangi edebi akıma katılmıştır? Sorularınızın cevaplarında bu metinde yanıt bulabilirsiniz, gelin hep beraber Bilge Karasu'nun hayatını ve eserlerini inceleyelim…

Bilge Karasu Kimdir?

Bilge Karasu 9 Ocak 1930'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Birçok tartışmaya konu olan Müslümanlığı seçmiş Musevi asıllı bir ailenin çocuğudur. Şişli Terakki Lisesini bitirdikten sonra yüksek okulunu İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Fen–Edebiyat fakültesi Felsefe bölümünden mezun olan Bilge Karasu Türk öykü, roman ve deneme yazarıdır. Felsefeci yanı da olan sanatçı, metinlerinde felsefi konuları da işlemiştir. İşlediği felsefi metinler, birçok felsefi incelemenin konusu olmuştur. Postmodern romanın Türkiye'deki önemli isimleri arasında değerlendirilen sanatçı, 1963 yılında, Rockefeller bursuyla gittiği Avrupa'dan 1964'te dönerek çevirmenliğe başlamıştır. Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü'nde ve Ankara Radyosu dış yayınlar servisinde çalışan Bilge Karasu, Ankara Radyosu için radyo oyunları yazmıştır. 1974 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan yazar, yıllarca Ankara'da Nilgün Sokak'ta yıllarca küçük bir bodrum katında yaşamıştır. Pankreas kanseri tedavisi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde sürerken, 14 Temmuz 1995'te hayatını kaybetmiştir.

Bilge Karasu Edebi Kişiliği Nasıldır?

Yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 1950 yılında ilk yazısı yayınlanan yazarın ilk öyküsü de 1952 yılında Seçilmiş Hikayeler Dergisi'nde yayınlanmıştır. Bilge Karasu bireyin iç dünyasını temel alan, onun gündelik hayatındaki açmazlarını işleyen bir yazardır. Korku, tutku, ölüm, baskı, inanç çatışması gibi konuları kendine özgü simgesel bir dille yansıtmıştır. Hikayelerini okuyan okuyucular, günlük hayatına tanıklık ettiği hikayedeki kahraman ya da kişilerde kendilerinden parçalar bulurlar. Böylelikle Bilge Karasu metinlerinde hikaye ve okuyucu arasında bağ kurulmasını sağlamıştır. Postmodernizm akımının en önemli ve bilinen yazarlarından olan sanatçı, kelimelerini özenle seçmiş, metinlerini Öz Türkçe kelimelerle oluşturmuştur. Gerektiğinde kendi kelimelerini oluşturan Bilge Karasu'nun dili, üzerinde çok çalışılmış ve oynanmış bir dildir.

Bilge Karasu Eserleri ve Kitapları Nelerdir?

Türkçe edebiyatın en özgün kalemlerinden biri olan Karasu "Gece" adlı kitabıyla Amerika'da verilen "Pegasus Ödülü"nü kazanan tek Türk yazarımızdır. Bu ödülle birlikte kitapları İngilizceye çevrilmiş ve ABD'nin çeşitli üniversitelerinde romanı Türk edebiyatı üzerine konferanslar vermiştir. Öykü alanında yazılarını geliştirirken, aynı zamanda da çeviri yapmaya devam etmiş ve çevirmenliğini ilerletmiştir. Dr. Lawrence'ten yaptığı ''Ölen Adam" çevirisiyle 1963 yılında TDK Çeviri Ödülünü kazanmıştır.

Eserleri

Öykü

Troya'da Ölüm Vardı (1963)

Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı (1970)

Göçmüş Kediler Bahçesi (1980)

Kısmet Büfesi (1982)

Lağımlaranası ya da Beyoğlu

Susanlar (2008) (öykü, şiir, deneme, röportaj)

Roman

Gece (1985)

Kılavuz (1990)

Deneme

Ne Kitapsız Ne Kedisiz (1994)

Narla İncire Gazel (1995)

Altı Ay Bir Güz (1996)

Radyo oyunları

Peter Pan (Radyo için oyunlaştıran Bilge Karasu) (1967), Ankara Radyosu

Sevilmek, (Ocak 1970), Ankara Radyosu

Kerem ile Kediler, (Mart 1970), Ankara Radyosu

Gidememek

Aşk

Ödülleri

1963 Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü, D. H. Lawrence'den çevirdiği Ölen Adam ile

1970 Sait Faik Hikaye Armağanı, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı ile

1991 Pegasus Ödülü, Gece ile

1994 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, Ne Kitapsız Ne Kedisiz ile