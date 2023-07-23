Bilgi, aday öğrencilerini bekliyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi, aday öğrencilerin üniversite tercih sürecinde merak ettikleri tüm sorulara yanıt bulabilmeleri ve üniversite hayatını yakından tanıyabilmeleri için "Tercih Günleri" düzenliyor. BİLGİ'yi tercih etmek isteyen aday öğrenciler 17 Temmuz-4 Ağustos 2023 tarihleri arasındaistanbul ve Kuştepe kampüslerini ziyaret ederek BİLGİ danışmanlarıyla üniversitenin sunduğu eğitim hayatı, kampüs olanakları ve tercih süreci hakkında bire bir görüşme imkânı bulacak. Aday öğrenciler, tercih günleri kapsamında üniversitenin akademisyenleri tarafından verilecek fakülte seminerlerine katılarak ilgi duydukları bölüm ve fakülteler hakkında detaylı bilgi edinebilecek. Detaylı bilgi için https://aday.bilgi.edu.tr/ web sitesi ziyaret edilebilir.İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1996 yılında "Okul için değil, yaşam için öğrenmeli" mottosuyla Türkiye'de üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla kuruldu. Bugün 20 binin üzerinde öğrencisi ve 60 bini aşkın mezunu bulunuyor.İstanbul Bilgi Üniversitesi, hukuk, iletişim, işletme, mimarlık, mühendislik ve doğa bilimleri, uygulamalı bilimler, sağlık bilimleri ile sosyal ve beşerî bilimler fakültelerinin yanı sıra meslek yüksekokulları ve enstitüleri çatısı altında 150'yi aşkın önlisans, lisans ve lisansüstü program sunuyor.WASC Senior College and University Commission (WSCUC) tarafından akredite edilen İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye'de kurumsal düzeyde uluslararası akreditasyona sahip üniversite olma özelliği taşıyor. Üniversitenin İstanbul'un merkezinde,istanbul, Dolapdere ve Kuştepe olmak üzere 3 kampüsü bulunuyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgiye www. bilgi.edu.tr adresinden ulaşılabilir.