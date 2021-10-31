Kişiler, günlük hayat içerisindeki konuşmalar sırasında farklı kelimeler duyabilir ve duydukları bu kelimeler araştırmak isteyebilir. Türkçede sıklıkla kullanımı bulunan kelimelerden biri olan bilgi kelimesi de anlamlı merak edilenler arasında yer alıyor. TDK'ya göre farklı anlamları olan bilgi kelimesinin aynı zamanda farklı eş anlamlı kullanımları da bulunuyor. Kişiler yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan bu kelimeleri merak ederek internet üzerinden araştırıyor. İşte Bilgi eş anlamlısı nedir? Bilgi kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili örnek cümle kullanımları.

BİLGİ KELİMESİNİN ANLAMI

Bilgi kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'na göre iki şekilde tanımlanır. Bunlardan birincisi bir iş ya da konu hakkında kişilere öğretilen şeylerdir. Diğer tanım ise şu şekildedir: Bilgi, kişilerin hem çevresini hem de kendisini anlamaya başladığı zihinsel süreçlerdir. Bilgi aynı zamanda kullanım alanına ve kişilerin farklı bakış açılarına göre tanım değişikliğine uğrayabilir.

BİLGİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Türkçede en çok kullanılan kelimelerden biri olan bilginin birden fazla eş anlamı bulunmaktadır. Yazılışları farklı olsa da aynı anlamları karşılayan bu kelimeler arasında talimat, veri, enformasyon malumat, haber ve havadistir. Bu kelimelerin tamamı kişilerin zekası ve çalışması kapsamında ortaya çıkan bilgi tanımı yerine kullanılabilir. Bireyler konuşma sırasında bilgi yerine havadis, enformasyon, malumat, talimat ve veri kelimelerini tercih edebilirler. Bilgi kelimesinin eş anlamlısı olan enformasyon daha çok bilimsel yazı dilinde kullanılan bir kelimedir. Havadis ise dilimize Arapçadan geçmiştir ve kullanımı çok da yaygın değildir. Malumat da havadis kelimesi gibi dilimize Osmanlıcadan giren ve kullanımı yaygın olmayan bir eş anlamlı kelimedir.

BİLGİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

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BİLGİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM