Bilgi kirliliğine dikkat! Sosyal medyaya değil verilere güvenin

YKS tercih maratonu başlarken adayların önünde bu kez yalnızca bölüm ve üniversite seçimi değil, doğru bilgiye ulaşma sınavı da bulunuyor. Sosyal medya paylaşımları, forumlar, yapay zekâ uygulamaları ve tercih robotları karar verme sürecini kolaylaştırsa da uzmanlar, bu araçların yalnızca destekleyici olarak kullanılması gerektiğini belirtiyor. Tercihin temelini ise resmi veriler oluşturmalı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da yaptığı açıklamada adaylara, tercihlerini güvenilir kaynaklara dayandırmaları çağrısında bulundu. Özvar, YÖK Atlas'ın bu yıl tamamen mobil uyumlu hale getirildiğini belirterek adayların başarı sıralamaları, taban puanlar, kontenjanlar, doluluk oranları, akreditasyon bilgileri ve öğretim elemanı yapısı gibi birçok veriye tek platform üzerinden ulaşabileceğini söyledi. "Kararlarınızı resmi verilere dayandırın. Bilgiyle yapılan tercih, geleceğe güvenle atılan ilk adımdır" mesajını verdi. Uzmanlara göre tercih sürecinde ilk başvurulacak kaynaklar ÖSYM'nin tercih kılavuzu ve YÖK Atlas olmalı. Geçmiş yılların başarı sıralamaları, kontenjan değişimleri, programların doluluk oranları ve akreditasyon bilgileri adaylara gerçekçi bir yol haritası sunuyor. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış yorumlar veya kulaktan dolma bilgiler ise yanlış tercihlere neden olabiliyor.

YAPAY ZEKÂ GÜVENLİ Mİ?

Son yıllarda adayların yoğun ilgi gösterdiği tercih robotları da doğru kullanıldığında önemli avantaj sağlayabiliyor. Ancak hiçbir algoritma adayın ilgi alanını, kariyer hedefini, yaşamak istediği şehri ya da üniversitenin eğitim kültürünü tek başına değerlendiremiyor. Bu nedenle tercih robotlarının ürettiği liste, mutlaka resmi veriler ve kişisel değerlendirmelerle birlikte incelenmeli.