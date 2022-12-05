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Giriş Tarihi: 5.12.2022 08:42 Son Güncelleme: 5.12.2022 08:42

Bilgili Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Bilgili Kelimesinin Zıt Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede her kelimenin bir yapısı bulunmaktadır. Bilgili kelimesinin yapısı türemiştir. Bu nedenle etkileşim halinde olduğu kelimeler oldukça fazladır. Bunun yanında bilgili kelimesinin anlam ilişkileri de gelişmiştir. Bunun bir diğer sebebi de bilgili kelimesinin günlük hayatta çok kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bilgili kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Bilgili kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar…

Bilgili Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Bilgili Kelimesinin Zıt Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bilgili kelimesinin anlamlarını incelediğimizde ise karşımıza üç tane anlam çıkmaktadır. Bu anlamlardan bazıları sıfat görevindeki bazıları ise belirteç görevinde kullanılmaktadır. Bunun yanında bilgili kelimesinin tüm anlamları gerçek anlamda kullanılmıştır. Bilgili kelimesinin anlamları iyi kavrandığında zıt anlamlılarını anlamak daha basittir.

Bilgili Kelimesinin Anlamı Nedir?

Bilgili kelimesinin anlam kapasitesini incelediğimizde karşımıza çok kapsamlı bir kelime çıkmamaktadır. Fakat ortalama bir anlam kapasitesine sahiptir. Bunun yanında bilgili kelimesi anlam ilişkisi bakımından oldukça kuvvetli bir kelimedir. Buna göre bilgili kelimesinin anlamları şöyledir:

  • Herhangi bir konuda haber almış bulunan, haberi olan, haberli, bilen.
  • İlgili olduğu konularda yeterli bilgisi olan, bilgi sahibi (kimse).
  • Bilgi ile, bilerek.(belirteç)

Bilgili kelimesinin kullanımlarına örnek verelim:

  • Bilgili olmak her zaman kibirlenmek değildir.
  • Herkes bilgili ama farklı konularda.

Bilgili Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Bilgili sözcüğünün barındırdığı anlamlardan yukarıda bahsetmiştik. Burada ise bilgili kelimesinin anlam ilişkilerinden biri olan zıt anlamlılarından bahsedeceğiz. Bilgili kelimesinin zıt anlamlıları ''cahil, cühela'' kelimeleridir.

Bilgili Kelimesine Benzer Kelimeler

Türkçede her kelimenin etkileşim halinde olduğu bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu nedenle bilgili kelimesine benzer bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu bağlama bilgili kelimesine benzer kelimeler aşağıdadır:

  • Akıllı
  • Bilge
  • Bilgin
  • Uyanık
  • Aydın
  • Malumatlı
  • Haberdar
  • Danişment
  • Bilimsel

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Bilgili Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Bilgili Kelimesinin Zıt Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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