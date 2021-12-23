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Giriş Tarihi: 23.12.2021 14:50 Son Güncelleme: 23.12.2021 14:50

Bilgin Eş Anlamlısı Nedir? Bilgin Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bilgin Eş Anlamlısı Nedir? Bilgin Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bilgin kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Hayata dair her türlü bilgiye ve donanıma sahip olan, yeni bilgiler üretebilen düşünür kimseler kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimenin bilinen tek bir eş anlamlısı kelime vardır. Günlük yaşamımızda, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen bilgin kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Bilgin kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür, bilgin sözcüğünün bilinen tek bir eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem hafıza jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin bir çok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır.

Bilgin Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Alim ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu kelime bilgin kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Bilgin Kelimesinin Anlamı

Yaşama dair çok şey bilen, yeni bilgiler üreten düşünür kimse.

Bilgin Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Bilgin olmak için her zaman okuyup, araştırıp gayret içinde olman lazım.
  • Eski toplumlarda yöneticiler genelde bilgin insanlardan seçilirmiş.

Bilgin Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Tarihe baktığımızda Anadolu'da bir çok alimin yetiştiğini görebiliriz.
  • Alimlerde kibir olmaz, hayatları boyunca öğrenmeye ve öğretmeye çabalarlar.

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Bilgin Eş Anlamlısı Nedir? Bilgin Kelimesinin Eş Anlamlısı
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