Bilgisayarı Kim İcat Etti? İlk Bilgisayar Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Bilgisayarların zekâsı günümüzde o kadar çok gelişti ve ileri seviyeye ulaştı ki bilimkurgu filmlerinde gösterilen düzeye çok yaklaştı denmesi bir yanılgı olmayacaktır. İyi anlamda bilgisayarlar günümüzde tüm işlemlerimizi halledebilmemizi sağlıyor ve bilgisayarlar birçok noktada ihtiyaçları karşılıyor. Dizi, film, müzik yapımları, akademik araştırmalar, banka işlemleri, ticaret ve daha birçok şey bilgisayar üzerinden yapılıyor ve bu da bu işleri yapan kişiler için büyük bir hız ve pratiklik anlamına geliyor. Bilgisayarın varlığı ilk zamanlarda asla bu kadar işlevsel ve çok yönlü değildi fakat her cihazda olduğu gibi bilgisayarda basit ve ağır bir mantık ile başlayıp zaman geçtikçe kendi dinamiklerini oluşturarak gelişmiştir.

Bilgisayarı Kim İcat Etti?

Tarihte bulunan ilk bilgisayarın abaküs olduğu söylenebilir. Ya da 1622 yılında William Oughtred'in Bilgisayar'ı icat ettiği söylenebilir. Fakat Outghtred'in bilgisayarı ile günümüzdeki bilgisayarlar arasında bariz farklılıklar bulunmaktadır. Günümüz anlamıyla bilgisayara benzeyen ilk örneği Charles Babbage 1833 – 1871 yılları arasında Fark Makinesini tasarlayıp çalıştırarak icat etmiştir.

İlk Bilgisayar Nerede ve Kaç Yılında İcat Edildi?

İlk bilgisayar 1833-1871 yılları arasında Charies Babbage tarafından tasarlanıp üretilmiştir. Charles Babbage ürettiği bu prototipi 1870 yılına gelene dek geliştirilmiştir. Mucit Charles Babbage sayıları ekleyip çıkararak işlemleri gerçekleştiren bir Difference Engine üretmiştir. Üretmiş olduğu bu fark makinesini de kombinlemek yerine çok daha fazla miktarda geliştirmeyi hedefleyerek bilgisayarı tasarlamıştır.

Charies Babbage tarafından icat edilen bu cihaz toplama-çıkarma gibi basit işlemleri gerçekleştirme kabiliyetine sahip olan bir bilgisayardı. Günümüz modern dünya bilgisayarlarının ilk üretimine dönülüp bakıldığında, ilk dijital bilgisayarların 1945 senesinde üretildiğini söylemek mümkündür. Bu şekilde bilgisayarlar tarihin akışına büyük bir yön vererek ve kendi içinde de devamlı gelişerek günümüze dek gelmeyi ve önemini her geçen gün arttırmayı başarmıştır.

Dünyadaki İlk Bilgisayar Adı ve Tarihçesi

Günümüzdeki görünümü ve anlayışı ile ilk dijital Bilgisayarın bulunduğu tarih 1945 senesidir. İlk bilgisayarın ismi ENIAC olarak belirtilmiştir. Bu bilgisayar ABD ordusu tarafından kullanılması için özel olarak geliştirilmiş ve tasarlanmıştır. Bu bilgisayar, ABD ordusuna büyük avantaj sağlamıştı. ENIAC top atışları hesaplamalarını sağlıklı bir şekilde yapabilmek adına kullanılmaktaydı. Bu ilk bilgisayar tek başına 30 ton ağırlığındaydı kapladığı alan 167 karelik bir alandı.

Bilgisayar ilk icat edildiği zaman 500 bin dolar değerindeydi ve oldukça pahalı bir şekilde işlem yapmaktaydı. Bu ilk bilgisayar, Elektromekanik ekipmanlara göre1000 kat daha fazla kuvvetli işlem yapıyordu ve aynı zamanda tam 150 kilowatt kadar da enerji harcıyordu. Bu bilgisayar ile günümüz modern dünyasındaki değere bakıldığında ise 7 milyon dolar şeklinde karşımıza kocaman bir sayı çıkmaktadır. ENIAC 1955 yılından sonra daha yeni model bilgisayarların üretilmeye başlanmasıyla birlikte emekliye ayrılmış ve üretime son verilmiştir.

İlk Bilgisayar Ne Zaman Yapıldı ve Ne İçin Kullanıldı?

İlk yapılan bilgisayar olma özelliğine sahip ENIAC, ABD ülkesinin ordusuna hizmet etmek amacıyla icat edilmişti ve kullanılmıştı. Ordu için icat edilen bu cihaz çok daha sonraları hayatlarımızın vazgeçilemez bir parçası olacak, neredeyse bütün ticaret, iletişim, akademik faaliyetler buradan yürür hale gelecekti.

Bilgisayarlar günümüzdeki halini almadan önce çok büyük ve devasa bir alan kaplamaktaydılar. Üstelik aşırı derecede pahalı olan bu cihazlar evlerde kullanılmaya uygun cihazlar değildi. Kendi içinde gelişirken tarihi de geliştirip değiştiren bu cihazlar olmadan günümüzde bir yaşam hayal etmek oldukça zordur.