Bilim diplomasisi ödülü Rektör Baran’aBaran’a

Uluslararası ilişkilere önemli katkılarda bulunan bilim insanlarını onurlandırmak üzere Dünya Bilimler Akademisi tarafından 4 yılda bir verilen "Bilim Diplomasisi Ödülü 2022"nin (TWAS) sahibi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran oldu. Baran, söz konusu ödülü Türkiye'ye getirmeyi başaran ilk Türk bilim insanı oldu.Rektör Baran'ın kariyerinin başlangıcından itibaren gerek ulusal gerekse uluslararası arenada bilim diplomasisi üzerine yaptığı çalışmaları jüri tarafından takdir edilerek bu ödül kendisine verildi. Rektör Baran, daha önce de 2016 yılında İtalya'nın Trieste kentinde düzenlenen "Bilim ve Diplomasi" ve 2018 yılında Amerikan Bilim İlerletilmesi Organiazyonu (American Association for the Advancement of Science) tarafından organize edilen "Bilim Diplomasisi ve Liderlik" programlarına tüm dünyadan seçilen sınırlı sayıda bilim insanından biri olmuştu.Dünya Bilimler Akademisi 1983 yılında İtalya'nın Trieste kentinde, gelişmekte olan ülkelerden seçkin bir bilim insanı grubu tarafından gelişmekte olan ülkelerde bilimin ilerlemesi amacıyla kurulan özerk bir uluslararası organizasyon. 1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından "Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi" olarak resmen başlatıldı. Gelişmekte olan ülkelerde bilimin ilerlemesi için Dünya Bilimler Akademisi (UNESCO- TWAS), araştırma, eğitim, politika ve diplomasi yoluyla sürdürülebilir refahı desteklemek için çalışıyor. 2021 yılı sonu itibarıyla UNESCO-TWAS'ın 108 ülkeden 11'i nobel ödüllü olmak üzere bin 300'den fazla seçilmiş üyesi bulunuyor.