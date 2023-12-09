Bilim dünyası ile sivil toplum kuruluşları bir araya geldi

Yoğun katılımla gerçekleşen sempozyumun oturum başkanlığını YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi, YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fahriye Altınay Aksal ve Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı üstlendi. Sempozyum boyunca; Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına kermes de düzenlendi. Sempozyum sonunda, Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Prof. Dr. Gökmen Dağlı, kurumlar arası iş birliği ve üniversitelerin topluma hizmet etme sorumluluklarını vurgu yaparken; Prof. Dr. Zehra Altınay ise merkezin ekip ruhu ile toplumsal projelere ve konulara öncülük ettiğinin altını çizdi. İlk panelde, kadın, çocuk ve engellilik konusu ele alındı ve toplumsal yaşamda bu konulara ilişkin gerçekleştirilen somut örneklere yer verildi.

Panelde, Barış Başel Denkay Başel Vakfı Başkanı olarak her yaş grubunu kapsayan sosyal hizmetin önemine dikkat çekti. Kıbrıs Konuşma İşitme Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Coşkuner Doğru; engellilik konusundaki denetim, engelli tanımı, iş birliğinin önemini ve vakfın projelerini ifade ederken, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu Coşkun ise çocuk ve gelecek projelerin yaşanan tüm sorunlar için ümit vaad ettiğinin altını çizdi.

İkinci panelde, kaliteli yaşam ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kurumsal iş birliğine yönelik somut örnekler paylaşıldı. Girne Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Emete Toros, üniversitenin misyonlarından ve sosyal sorumluluk kapsamında sahip olduğu başarılarından söz etti. Prof. Dr. Fahriye Altınay ise konuşmasında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ilişkin somut örnekler paylaştı.

Davetli konuşmacılar arasında yer alan Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, toplum sağlığı ve çocuk konusunda toplumun geleceğine dönük çözüm önerileri sundu. Bir diğer davetli konuşmacı Polis Müfettişi Emin Atabek ise madde bağımlılığı, toplum sağlığı konusunda bilgiler aktardı. Tüm konuşmacılara, Gazimağusa Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu el emeği seramik ve kadın emeği tepsiler hediye edildi.