Bilim Eş Anlamlısı Nedir? Bilimin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

İnsanlığın gelişimindeki ve modernizmindeki sahip olduğu her şeyi borçlu olduğu bilim ve bilim insanları insanlık tarihi boyunca neredeyse her devlet için önemli bir yere sahip olmuştur. Eski ve antik Yunan metinlerinde bile karşımıza çıkan bilim kelimesi Türkçe bir kelime olup bil fiilinden türemiştir. Bilim kelimesinin yanı sıra eş anlamlı karşılığı da her ne kadar günümüz dilinde yaygın olarak kullanılmasa da bilimin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı bilim kelimesi yerine kullanıldığında cümlenin anlamında herhangi bir sorun ortaya çıkarmamaktadır.

Bilim Eş Anlamlısı Nedir?

Bilim kelimesinin eş anlamlı karşılığına baktığımızda özellikle bir kelimenin daha ön plana çıktığını görmekteyiz. İlim kelimesi bilim kelimesinin yerine kullanılan ve kullanımında cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmayan kelime olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilimin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

İlim kelimesinin bilimin kelimesinin yerine kullanıldığı bazı örnekler şöyledir:

Bilginin kaynağı ilimdir; yani bilgide sağlam ve güvenilir bir temel oluşturan araştırma ve öğrenme sürecidir.

Bilim insanları, doğaya yönelik meraklarını ve araştırma ilgilerini ilim dallarında yoğunlaştırır.

İlim insanlığın bilgi birimini arttırarak , toplumların gelişimine katkı sağlar