Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Bilim Eş Anlamlısı Nedir? Bilimin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 12.6.2024 15:05 Son Güncelleme: 12.6.2024 15:06

Bilim Eş Anlamlısı Nedir? Bilimin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bilim, insanlığın keşif yolculuğunda bir kılavuzdur Gözle, deney ve mantık yoluyla elde edilen sistematik bilgi ifadesidir ve bu ifadenin Türkçe ’de bilim dışında başka bir kelimeyle de ifadesi mümkündür. Bilim kelimesinin eş anlamlı karşılığı bilim kendisine benzer olması nedeniyle birçok kişi tarafından kullanılmamasına rağmen bilim eş anlamlısı nedir sorusunun cevabının bilinmesinde dilimizi zengin bir şekilde kullanmak için oldukça önemlidir.

Bilim Eş Anlamlısı Nedir? Bilimin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

İnsanlığın gelişimindeki ve modernizmindeki sahip olduğu her şeyi borçlu olduğu bilim ve bilim insanları insanlık tarihi boyunca neredeyse her devlet için önemli bir yere sahip olmuştur. Eski ve antik Yunan metinlerinde bile karşımıza çıkan bilim kelimesi Türkçe bir kelime olup bil fiilinden türemiştir. Bilim kelimesinin yanı sıra eş anlamlı karşılığı da her ne kadar günümüz dilinde yaygın olarak kullanılmasa da bilimin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı bilim kelimesi yerine kullanıldığında cümlenin anlamında herhangi bir sorun ortaya çıkarmamaktadır.

Bilim Eş Anlamlısı Nedir?

Bilim kelimesinin eş anlamlı karşılığına baktığımızda özellikle bir kelimenin daha ön plana çıktığını görmekteyiz. İlim kelimesi bilim kelimesinin yerine kullanılan ve kullanımında cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmayan kelime olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilimin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

İlim kelimesinin bilimin kelimesinin yerine kullanıldığı bazı örnekler şöyledir:

Bilginin kaynağı ilimdir; yani bilgide sağlam ve güvenilir bir temel oluşturan araştırma ve öğrenme sürecidir.

Bilim insanları, doğaya yönelik meraklarını ve araştırma ilgilerini ilim dallarında yoğunlaştırır.

İlim insanlığın bilgi birimini arttırarak , toplumların gelişimine katkı sağlar

ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim Eş Anlamlısı Nedir? Bilimin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA