Bilim İnsanları Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Biliminsanı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Kelimelerin yazım şekli, yalnızca gramer kurallarına değil, aynı zamanda ifade edilen düşüncenin ciddiyetine de etki eder. Özellikle unvanlar ve tanımlayıcı sıfatlar söz konusu olduğunda, yazım hataları yalnızca biçimsel bir yanlışlık değil, aynı zamanda anlam karmaşasına da neden olabilir. Bu yaygın ifade de, tam olarak bu tür bir yazım ikilemine örnek olarak karşımıza çıkar. Bilim insanları nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına ek olarak bu bilgiyi de verebiliriz.

Bilim İnsanları Nasıl Yazılır?

Bazı birleşik kelimeler, zamanla anlam kayması veya bütünleşme yaşadığı için bitişik yazılabilir. Ancak "bilim insanı" ifadesi, iki kelimenin anlamlarını koruyarak bir araya gelmesinden oluşur. Bu yapı, birleşik kelime oluşturmaya uygun bir anlam kaynaşması barındırmaz. Bu nedenle TDK, ifadenin ayrı yazılması gerektiğini vurgular.

TDK'ye Göre Biliminsanı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu ifadenin doğru yazımı "bilim insanı" şeklindedir; yani ayrı yazılır. TDK'nin Güncel Türkçe Sözlüğü'nde "bilim insanı" ifadesi akademisyen veya araştırmacılar için kullanılan, cinsiyetten bağımsız bir unvan olarak tanımlanır. Bu bağlamda "bilim" ve "insan" kelimeleri birbirinden ayrı tutulur, çünkü anlam kaynaşması sonucu yeni bir tekil kavram oluşmaz.