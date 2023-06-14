Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri Nedir? Mucitlerin ve Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri

Bilim insanlarının ortak özellikleri, dediğimizde akla gelen ilk özellik şüphesiz merak olacaktır. Bu özellik tüm bilim insanlarında ortakken buna benzer birden fazla ortak özellik de bulunmaktadır. Bu noktada ele alacağımız bilim insanları ve büyük mucitlerin ortak özellikleri içinde gözlem de önemli bir yer tutmaktadır. Yaptıkları keşiflerle ve icatlarla insanlık için önemli roller oynamışlardır. Bu noktada sorulan ve ele alınan önemli bir soru, buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir sorusudur.

Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri Nedir?

Sağlığımızdan teknolojiye kadar insanlık tarihinin başlangıcından bu yana birçok alanda sağlanan fayda ve avantajı bilim ve dolayısı ile de bilim insanlarına borçluyuz. Geçmişte ve bugünde günü değiştirip bugünümüzü şekillendiren ve yön veren onlardır. Hayatımıza bu kadar çok katkı sağlayan bilim insanlarının birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bunlar arasında farklı özellikler bulunurken ortak özellikler de mevcuttur.

Bilim insanları insan aklına gelebilecek bir sürü konu hakkında araştırma yaparlar. Bunlara gezegenler, yıldızlar, gök cisimleri, hayvanlar, insanlar, bitkiler, doğa, tarih, evren, ruh bilimi, psikoloji, din vb. gibi birçok alanı incelerler. Sözgelimi bunlar içinde uzaycılık ve gök biliminde Dünya'ya ne zaman meteor çarpabileceğini ve nereye çarpabileceğini araştırılar. Ayrıca bir bilim insanı tek bir alanda çalışma yapmazken birden fazla alanda çalışma yapabilir. Onların bu özelliği büyük önem arz ederken birden fazla ortak özelliklerinin olması da bu noktada çok önemlidir. Söz gelimi ortak özellikleri için: Sabırlılardır. Denemekten vazgeçmezler. Meraklı, hoşgörülü, çaba gösteren, şüpheci, akıllı ve karalı gibi birden fazla ortak özellik sıralayabiliriz.

Mucitlerin ve Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri

Bilim insanı, bilimsel araştırma yaparak yeni bilgi ve keşifler yapan kişidir. Bu meslekte çalışan insanlar, çeşitli bilim dallarında (söz gelimi: fizik, kimya, biyoloji, matematik) araştırma yaparken birden fazla alanda da araştırma yapabilir. Bilim insanları bu araştırmaların sonuçlarını makaleler, raporlar ya da sunumlar şeklinde paylaşır. Bilim insanları, ayrıca çalıştıkları bilim dalındaki bilgi birikimini derinleştirmeyi ve yeni keşifler yapmayı amaçlar. Bu özellik bilimin birikimli olarak ilerlemesine katkı sağlarken arkadan gelen bilim insanları ve nesillerin de var olan bilgilerden faydalanmasını sağlar. Tüm bunların içinde bilim insanlarına atfedilen özgün özellikler varken ortak özellikler de bulunmaktadır. Bunlar:

İyi Bir Gözlemcidir

Çevresini sürekli gözlemler. Onun için her şey gözlemlemek ile başlar. Soruların kaynağı da çözümlerin kaynağı da bu gözlemlerin sonucudur. Gözlemleri sayesinde bir sorunu belirleyip buna yönelik çözüm üretir.

Meraklı ve Araştırmacıdır

Bilim insanı çok fazla meraklıdır. Etrafını gözlemlerken aklına birden fazla çeşit çeşit soru takılır. Öğrenmek için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Soru sormaktan çekinmez.

Deney Yapar

Onları her zaman teorik bilgi tatmin etmez ya da yeterli gelmez. Deneyip görmek, işleyişi anladığı için çoğu zaman daha iyi bir öğretmendir. Deney, bilim insanlarının ortak özellikleri arasındadır.

Not Tutar

Bir bilim adamı çalışmalarını kayıt altına alır. Yapılan çalışmaların düzenli bir şekilde olması için kayıt altına alınmalıdır.

Sabırlıdır ve Kararlıdır

Araştırmaları sonucu her zaman yeterli bilgiye edinemeyebilir. Deneyler yapar. Deneyler sonucu bir sonuç alamayabilir ama yılmaz, tekrar tekrar dener. Değişkenleri değiştirip tekrar deneyler yapar.

Gelişmeleri Takip Eder

Dünyanın her yerinde farklı çalışma alanı ile ilgili deney, çalışma yapan mutlaka birileri vardır. Başka bir bilim insanının çalışması onlara ilham olur.

Yaratıcı Bir Zekâya Sahiptir

Yaratıcı bir zekâ tüm bilim insanlarının ortak özellikleri arasında bulunmaktadır. Bilim adamı geniş bir hayal ve yorumlama gücüne sahiptir.

Tarafsız Ve Objektiftir

Bilim insanı her zaman objektif davranır. Kişisel çıkar ve isteklerinden öte bilginin peşinden gider ve buna göre bir rota çizer.