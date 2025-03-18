Bilim Kurgu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Bilimkurgu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Her kelimenin yazımı o dilin yazım kurallarına tabi olmak durumundadır. Bu doğrultuda birleşik kelimelerin yazımı da dilimizde kurallara bağlıdır. Bu doğrultuda kimi birleşik kelimeler bitişik yazılırken kimileri ayrı yazılır. Örneğin gökbilim, hanımeli gibi birleşik kelimeler bitişik yazılır. Fikir alışverişi ve yer çekimi sözcüklerinin ise ayrı yazılması gerekir. Bilimkurgu nasıl yazılır ve TDK'ye göre bilimkurgu ayrı mı bitişik mi yazılır merak edilmektedir.

Bilimkurgu Nasıl Yazılır?

Türkçede birleşik kelimeler iki ya da daha fazla kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur. Birleşik kelime Türkçedeki yeni bir kavrama karşılık gelir. Bu kavramın kelime karşılığını meydana getiren kelimelerin anlamlarında değişiklik oluyorsa genellikle birleşik kelime genellikle bitişik yazılır. Tersi durumda ise birleşik kelime ayrı yazılır. Ama en net ayrım birleşik kelimeyi oluşturan sözcüklerde herhangi bir ses olayının yaşanmasıdır. Türk Dil Kurumu'nun belirlediği yazım kurallarına göre birleşik kelimeyi oluşturan birden fazla kelime bir araya gelirken ses olayı olmuşsa o sözcük bitişik yazılır. Eğer ses düşmesi ve benzeri herhangi bir ses olayı meydana gelmemişse birleşik kelime ayrı yazılır.

Bilimkurgu sözcüğü de bir birleşik kelimedir ve "bilim" ve "kurgu" kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş bir terimdir. "Bilim" doğayı, evreni ve canlıları inceleyen sistematik bilgiyi ifade ederken "kurgu" hayal gücüne dayalı olay örgülerini tanımlar. Birleşerek geleceğe yönelik bilimsel temellere dayanan kurgusal eserleri ifade eden bir kavramı yani bilimkurgu kavramını oluştururlar.

TDK'ye Göre Bilimkurgu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "bilimkurgu" kelimesi bitişik yazılmalıdır. Anlam kayması yaşandığı için bu kelime, tek bir kavram haline gelmiş ve bitişik yazılması uygun görülmüştür.

Bilimkurgu kelimesinin yanlış yazımları aşağıdaki gibidir;

Bilim kurgu (Ayrı yazımı yanlıştır.)

Bilim-kurgu (Tire ile yazımı yanlıştır.)

Örnek Cümle: Jules Verne, yazdığı eserlerle modern bilimkurgu türünün öncülerinden biri kabul edilir.