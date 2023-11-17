Bilim merkezinde üniversitelilere temel eğitim

Antalya'nın Kepez Belediyesi Antalya Bilim Merkezi, sadece ilköğretime değil, imkanlarını üniversite ve doktora öğrencilerine de sunuyor. Merkezin AR-GE bölümünde proje geliştirme olanakları ile birlikte, atölyelerde temel eğitimler de verilebiliyor. Bu kapsamda Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü 1. sınıf öğrencileri, temel arduino eğitimi aldı. Öğretim görevlisi Mehmet Ümit Ak, 65 öğrencisinin en az 55'inin ilk kez bilim merkezinde arduino gördüğünü söyledi.

GÜÇLÜ TEMELLER SAĞLAYACAK

Merkezin robotik kodlama atölyesi sorumlusu Elektrik Elektronik Mühendisi Murat Bahar, gömülü sistemler arduino başlangıç eğitimini uygulamalı olarak sundu. Üniversitelilerin gelecekteki projelerine yön vermelerinde güçlü temeller sağlamaya çalıştığını belirten Bahar, atölyesindeki özverili çalışmalar için teşekkür etti.

ÇOK ÖNEMLİ İMKAN

Bilgisayar donanımı dersinde her öğrenci ardunio projesi yapmak zorunda olduğunu belirten Ak ise, buradaki eğitimi okulda geliştireceklerini söyledi. İkinci sınıfta daha gelişmiş sistemlere geçeceklerini belirten Ak, "Yazılımı gerçek hayatta nasıl harekete geçirebilirim, yazılım ne işe yarıyor cevaplarını bilmeden hiçbir şey yapamazlar. Yazılım-donanım ikilisini bilmeleri lazım. Bu sınıftan 55'i daha önce ardunio görmemişti. Bu konuda Antalya Bilim Merkez'i çok önemli imkan sağlıyor. Programcılığın temeli buradan atılıyor, iş buradan başlıyor" diye konuştu.