Bilim, teknoloji ve Ar-Ge odaklı üniversite

Üniversiteler sadece bilgi aktarmak ve eğitim vermekle kalmaz, aynı zamanda bilgi üretmenin ve topluma katkıda bulunmanın da önemli birer aracıdır. Bu bilinçle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tüm bölgeye faydası olacağını düşündüğü sürdürülebilir bir araştırma ekosistemi oluşturmak için Araştırma Dekanlığını kurdu. Bu bağlamda üniversitede sürdürülebilir bir araştırma ekosistemini tüm birimlerin katılımıyla gerçekleştiriyor. Farklı fakülte ve bölümler arasında iş birliğini ve koordinasyonu sağlayarak, araştırma altyapımızı güçlendiren üniversite, ayrıca, yurt içi ve yurt dışı araştırma kurum ve kuruluşlarıyla iş birliklerimizi geliştirerek, uluslararası alanda da söz sahibi olmayı hedefliyor.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi son bir yılda büyük bir Ar-Ge atılımına girdi. Tüm birimleri tek tek gezerek tüm akademisyenleri Ar-Ge süreçlerine katılması için motive edici çalışmalar ve mentörlük hizmeti sunmaya başlayan üniversite, hem Ar-Ge çıktılarını sayısal olarak artırmak hem de bu çıktıların niteliğini artırmayı amaçlıyor. Bilimsel yayınlarını bir önceki yıla göre %40 oranında artması ve bu yayınların dünyaca tanınmış prestijli dergilerde yayınlaması sağlanıldı. Bir önceki yıla göre üniversitenin kazandığı proje bütçesi %300 TÜBİTAK başvurusu %200 arttı.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin en büyük başarılarından biri de kent ve sanayi ile önemli iş birlikleri geliştirmesi oldu. Değeri 3 milyon euro olan projeler tamamlayan üniversite, ulusal anlamda ise 50 milyonun üzerinde proje başvurusunu tamamlamış oldu. Yaz döneminde ise ulusal ve uluslararası 140 proje başvurusu yapmayı planlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, lisans ve lisansüstü projelerde TÜBİTAK 2209-A projelerinde Türkiye'de 9. , 2209-B projesinde Türkiye 11. si oldu.Yükseköğretim kurumlarının hem iç hem de dış kalite standartlarına uygun olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmeleri, öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmeleri açısından kalite ve akreditasyon çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 5 yıllık tam akreditasyon almak için yaptığı çalışmalarda büyük bir yol kat etti. Bu anlamda hedefi olan 5 yıllık tam akreditasyon alarak yaptığı tüm çalışmaların çıktıları kalite standartları doğrultusunda olacak. Bir yıl önce 22 olan akredite program sayısı 37 olan üniversitenin hedefi her akademik biriminin yıllık olarak iki programını akreditasyonu gerçekleştirmesi.Uluslararası çalışmaları açısından yurtdışındaki üniversitelerle yapılan iş birlikleri, değişim programları ve ortak projeler ile kıta coğrafyasından Kuzey Amerika'ya, Avrupa ülkelerinden, Asya coğrafyasına kadar geniş bir alanda network oluşturan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, bu bağlamda uluslararası tanınırlılığı iyi bir noktada. Yabancı öğrenci sayısı 2600 olan üniversite bu sayıyı gerekli kalite ve kriterler doğrultusunda yukarı taşımayı hedefliyor. Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi'nin araştırma altyapısının güçlendirilmesi, çeşitlendirilmesi, şehrimiz ve bölgemizde alternatif ve çekici bir yaşam alanı/destinasyon olması için aynı yerleşkede Uzay Bilim Merkezi Projesi için çalışmalar devam ediyor.