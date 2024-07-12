‘Bilim Vadisi aşı ve yapay organ üretecek’

İleri Sağlık Vadisi çalışmalarının inşaatının başladıklarını müjdesini de veren Prof. Dr. Özkan, "rutin aşılar hem kanser aşıları çok kıymetli. İlaçlar yine bizim hedefimizde. Önemli olan konuşmak değil yapabilmek. En kısa zamanda da bunu yapıp Türkiye'ye iletmek etmek istiyoruz ki hem bilime hem ekonomiye katkımız olsun" dedi. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından Akdeniz Üniversitesi tarihinin en büyük bütçesi ile desteklenen İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi ile ilgili yol haritasının konuşulacağı çalıştayların ilki olan 'Araştırma Vadisi'ne Doğru' başlıklı çalıştayın değerlendirme oturumu yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Mor Salonda gerçekleşen çalıştayın değerlendirme oturumuna Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı ve Prof. Dr. Cengiz Toker, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Başhekim Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gökhan Ertosun ve çok sayıda öğretim üyesi ile akademisyenler katıldı. Çalıştayın düzenlenmesine destek veren firma yetkilisine teşekkür belgesi takdim edildi.

'BİLİM ÜRETECEĞİZ'

Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitelerin görevinin bir görevinin de bilim üretmek olduğunu söyledi. Bilimin ve araştırmaların ilerleyebilmesi için altyapısı olan laboratuvarların, bilim insanlarının bir araya gelmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bilim insanı, immünolog ve kompozit doku nakli yapan cerrah olarak bazı fikirlerimiz vardı. Bunları daha önce yapamamıştık ama yöneticiliğim sırasında Cumhurbaşkanımıza bu konuyu açtık. Projelerimi çok beğendi ve hemen destekledi. Çok teşekkür ediyoruz. Bu alanda hızlı bir şekilde İleri Sağlık Vadisi'nin çalışmalarının inşaatına başladık. Yakın zamanda tamamlayacağız. Aslında bir tane ilacı biliyorsunuz. Yine buradan çıkan anti interlökin-6'yı biz burada size tanıtmıştık. Bundan çok daha ileri projelerimiz var" dedi.

'AŞILAR, İLAÇLAR VE ORGAN HEDEFİMİZDE'

Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bu bilim vadisinin aslında yapılma nedeninin Kovid sürecinde tüm ülkelerin sınırları kapatıp aşıları önce kendi insanlarına yapmasına dikkat çekti. "Salgın ve savaşlarda siz kendi kendinize kalıyorsunuz" diyen Özkan, "Kapılar birden kapanıyor. Elinizde ne varsa onu kullanıyorsunuz. İki tane stratejik endüstri var; biri savunma sanayi, ikincisi de sağlıkla ilgili. O anlamda kendimizin sahip olduğu teknoloji çok kıymetli ve normal zamanda bunu ihraç etmek çok kıymetli. Hakikaten çok ciddi para gelişlerinin olacağı bütçeler bunlar. Yapacağımız şeyler ne, kafamızdakiler bir proje aslında çağrısına çıktık. Çok güzel geri dönüşler oldu bize. Nedir bunlar? Yapay organ, çok kıymetli. Neden yapay organ? Çünkü ilaç kullanmak ciddi komplikasyon olabiliyor. Uzun dönemde bunları ekarte edebilmek için. Aşılar, hem rutin aşılar hem kanser aşıları çok kıymetli. Çünkü olmadan tedavi oluyorsunuz. İlaçlar yine bizim hedefimizde. Önemli olan konuşmak değil yapabilmek. En kısa zamanda da bunu yapıp Türkiye'ye iletmek istiyoruz ki dediğim gibi bu kadar ekonomik şartların zor olduğu bir dönemde hem bilime hem de ekonomiye katkımız olsun" diye konuştu.

'BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPILACAK'

Çalıştay hakkında bilgi veren Rektör Özkan, "Temel metotlarla ilgili bir çalıştaydı. Çok temel aslında. Ancak daha detaylandırılacak. Orada kullanılacak en temel yöntemlerle ilgili çalıştaydı. İçeride öğretim üyelerimiz var, asistanlarımız var, araştırma görevlilerimiz var. Onlar da detaylı bir şekilde bu iki metot, özellikle PSR ve bir metot daha var. O metotlarla ilgili bilgi alışverişi, teorik ve pratik eğitimler yapılacak" dedi.

