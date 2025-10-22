Bilime adanmış bir hayata ödül

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle verilen Selçuk Yaşar Ödülü'nün sahibi bu yıl hayatını bilime adayan bir kadına verildi. Ödülün sahibi MIT ve Ohio State Üniversitesi gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüp öğrenci yetiştiren ve geleceğin iletişim teknolojileri alanında çalışmalar yapan başarılı bilim insanı Prof. Dr. Elif Uysal oldu. Türkiye'nin yetiştirdiği en parlak bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Elif Uysal, TED Ankara Koleji'ni birincilikle bitirdi. 1993'te üniversite sınavında da Türkiye şampiyonu oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun olan Uysal yüksek lisansını MIT'de, doktorasını Stanford Üniversitesi'nde tamamladı. MIT ve Ohio State Üniversitesi'nde öğretim üyeliğinden sonra tersine beyin göçü yaptı ve 2006'da Türkiye'ye dönerek ODTÜ'de geleceğin iletişim teknolojileri üzerine çalışmaya başladı. Online yayınlanan derslerini Türkiye ve dünyadan 10 binlerce kişi takip etti.

'KOŞULLARA MEYDAN OKUYUN'

Haberleşme Ağları Araştırma Grubu'nu da kuran Uysal, 2022'den bu yana ODTÜ Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı'nda Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapıyor. Gençlere "Koşullara meydan okumaktan vazgeçmeyin" diye mesaj veren Uysal, öğrencileriyle birlikte Türkiye'nin yüksek teknoloji vizyonuna katkı sunuyor. Ödül törenindeki konuşmasında Uysal, "Selçuk Yaşar'ın önemsediği değerler; verimlilik, yenilikçilik, gençlere fırsat tanımak, üretim ve topluma hizmet etmek benim de değerlerim. Kendisini tanımayı ve sohbet edebilmeyi çok isterdim. Belki bu ödül onun bana bir selamı oldu" dedi. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı da "Bu ödül aracılığıyla, cesaretiyle öncü olmuş, üretkenliğiyle yol gösteren bireyleri onurlandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller ise "Bilime adanmış bir hayatı onurlandırdık. Bu ödülün, genç nesillere ilham vereceğine, onları bilimin ışığında daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum" dedi.