Bilimsel araştırma burslarında 3 kat artış

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamındaki projelerde görevlendirilen öğrencilerin bursları 3 kata yakın artırıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bilimsel araştırma projelerinde görev alan tezli yüksek lisans öğrencilerinin bursu 2 bin 550 TL'den 6 bin TL'ye, doktora öğrencilerininki ise 3 bin 825 TL'den 9 bin TL'ye yükseltildi. YÖK Başkanı Erol Özvar, ADEP kapsamında araştırma üniversitelerine aktarılacak bütçenin de 250 milyon TL'den 400 milyon TL'ye çıkarıldığını açıkladı.