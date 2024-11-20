Bilinç Akışı Örnekleri - Bilinç Akışı Tekniği Nedir, Nasıl Uygulanır ve Örnekleri Neler?

Bilinç akışı tekniği, düşünce süreçlerinin doğrusal bir mantık takip etmediği gerçeğinden yola çıkar. İnsan zihni, genellikle bir düşünceden diğerine, anılardan bugüne, gelecek planlarından hayallere hızla geçer. Bilinç akışı tekniği bu karmaşıklığı, düşüncelerin aniden değişmesini ve araya giren anıları doğal bir şekilde okuyucuya sunar. Bilinç akışı örnekleri de konuyu pekiştirmeye yarar. Bilinç akışı tekniği nedir, nasıl uygulanır ve örnekleri neler gibi sorular karşımıza çıkması muhtemel sorulardandır.

Bilinç Akışı Örnekleri

Bilinç akışı örnekleri incelenecek olursa eğer:

1. James Joyce, Ulysses

o "...ve dudaklarının o eğri gülümseyişi ve öpüşü... evet, neden olmasın ki? Yapacağım, evet, diyeceğim, evet, neden olmasın..."

2. Virginia Woolf, Mrs Dalloway

o "...ve Clarissa, o bahçe partisi için ne giymeliyim? Çiçekler... Richard'a ne diyecek? Ah, evet, onlara da bir şey demeli..."

3. William Faulkner, Ses ve Öfke

o "...konuşmuyor, beni dinlemiyor... hep böyleydi. Şimdi mi? Çıkacak belki de, belki de şimdi..."

4. Marcel Proust, Kayıp Zamanın İzinde

o "...çay içmek... çocukken annemle kahvaltı, eski tat... gözümün önünde beliren yüz, eski odayı hatırlatıyor..."

5. Samuel Beckett, Molloy

o "...belki yarın, veya hiç, terk ediş, ama neden? Ve nasıl?"

6. Dostoyevski, Suç ve Ceza

o "...çaldım, çalmadım, neden peki? O kadın, elleri… suç mu? Kim bilebilir ki?"

7. Jack Kerouac, Yolda

o "...gitmeliyiz, yollar açık, sonsuzluk, trenler, gecenin ortasında akan yıldızlar, bir sigara... hayır, duramam…"

8. Franz Kafka, Dava

o "...neden ben? O kapı, bekleyen adam... bir suç... ama ne? Nerede? Kimse bilmiyor, belki de hiçbir şey…"

9. Virginia Woolf, Kendine Ait Bir Oda

o "...bir kadın, bir odası... sessizlik, yazmak, ah ama bir çay… belki... bir bakış, bir düşünce..."

10. Toni Morrison, Sevilen

o "...o çocuk, ellerimle tutmuşum sanki, ama hayır, bir hayal gibi... rüzgar, gölgeler... ve ben..."

Bilinç Akışı Tekniği Nedir, Nasıl Uygulanır ve Örnekleri Neler?

Bilinç akışı tekniği, karakterlerin iç dünyasını, düşünce ve duygularını çoğunlukla mantıksal bir sıralama olmaksızın olduğu gibi aktaran bir anlatım biçimidir. Bu teknik, karakterin düşüncelerini, zihinlerinden geçenleri herhangi bir kesinti veya düzenleme yapmaksızın yansıtır. Örneğin, bir yazar, bir karakterin aklına gelen ani bir düşünceyi, daha önce veya sonra ne söylediğine bakmadan doğrudan aktarır. Bu, okuyucunun karakterin zihninde kaybolmasını, karakterin düşünce akışını kendine ait bir perspektifle deneyimlemesini sağlar.

Bilinç akışı tekniğinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, yazarın dili son derece esnek kullanması gerekmektedir. Çoğunlukla üçüncü şahıs yerine birinci şahıs anlatım tercih edilse de, her iki anlatım biçimi de bilinç akışı tekniğinde kullanılabilir. Bu teknikte dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, karakterin duygularını, içsel çatışmalarını ve karmaşık düşüncelerini doğal ve akıcı bir biçimde okuyucuya sunabilmektir. Anlatımda kopukluk yaratmadan karakterin iç sesiyle bir bütünlük sağlamak, bilinç akışı tekniğinin ruhunu oluşturur.