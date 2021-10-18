Bilinmeyen genel kültür soruları ve cevapları - Bilgi ve mantığa dayanan genel kültür soruları 2021

Genel kültür kavramı halk arasında, insan yaşamını ilgilendiren birçok bilgi alanına dair temel bilgilere sahip olmak ile ilişkili bir kavram olarak kullanılır. Toplum içinde genel kültüre sahip olduğu düşünülen biri, insanın yaşamını ilgilendiren toplumsal ve tabiatla ilgili birçok bilgi alanına dair temel düzeyde de olsa söz söyleyebilecek yetkinliğe sahiptir. Genel kültür aynı zamanda Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) da bir bölümünün ana başlığıdır. Bu başlık altında adaylara genellikle tarih, coğrafya, temel vatandaşlık bilgisi ve yakın dönemde gerçekleşen güncel olaylarla ilgili sorular yöneltilir.

Bu genel kültür konularından coğrafya, tarih ve vatandaşlık bilgileri, her yurttaşın bilmesinde yarar olacak düzeyde temel bilgileri içerirken, güncel gelişmelerle ilgili konular ise daha çok yakın zamanda gerçekleşen, ülke ve dünya için önemli olabilecek bazı gelişmelerden oluşur. KPSS'de sorulan genel kültür sorularının bir kısmı, genel kültür alanlarıyla ilgili temel bilgi düzeyine sahip olunup olunmadığını ölçmeye yönelik temel bilgi sorularıdır. Genel kültür sorularının bir diğer kısmı ise daha çok adayların mantık yürüterek çözebileceği, temel mantıksal akıl yürütme yeteneklerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış sorulardır.

BİLGİ GENEL KÜLTÜR SORULARI

KPSS'de yer alan Genel Kültür grubu sorularının önemli bir kısmı, genel kültür alanları ile ilgili temel bilgi düzeyini ölçmeye yöneliktir. Yani bu sorular, doğrudan bilgi ölçmeyi amaçlar. Bilgi genel kültür soruları genellikle zor genel kültür soruları olarak düşünülür. Çünkü mantık genel kültür soruları gibi adayların mantık yürüterek sonuca ulaşabileceği sorular değildir. Bu soruları çözebilmek için ancak sorunun yanıtı olan temel bilgiye sahip olmak gereklidir.

MANTIK GENEL KÜLTÜR SORULARI

Mantık genel kültür soruları ise bilgi genel kültür sorularından farklı olarak, adayların mantık yürüterek sonuca ulaşma yeteneklerini ölçmeye yönelik sorulardır. Bu nedenle genellikle doğrudan doğruya bir konuyla ilgili ezber bilgiye sahip olmadan çözülmesi mümkün olan sorular olarak görülür. Ancak yine de bu durum, bu tür soruların çok kolay sorular olduğu anlamına gelmez. Mantık genel kültür soruları da kimi zaman kamu personeli adaylarının korkulu rüyası olabilmektedir. Ayrıca bu tür mantık soruları genellikle sınav içinde çok fazla vakit alan ve sınavın geriye kalan sorularına ayrılacak vakitten çalan sorular olarak düşünülür.

BİLİNMEYEN GENEL KÜLTÜR SORULARI

Bazı yıllarda KPSS'de sorulan bazı genel kültür sorularından bazıları adayların çoğu tarafından yanlış yanıtlanır ve sonrasında bu sorular üzerine uzun uzun tartışmalar yapılır. Bu türden, adayları zorlayan ve birçok kişinin yanlış seçeneği işaretlediği, yaygın olarak bilinmeyen genel kültür soruları, kimi zaman güncel olaylardan fazla duyulmamış olanlar ile ilgili olabildiği gibi, kimi zaman ise aslında toplumun çok aşina olduğu bir konu ile ilgili olmakla birlikte, yanıltıcı seçenekler sunulduğu için yanlış yapılan sorulardır. Özellikle güncel olaylar ile ilgili genel kültür soruları içinde, ilk bakışta kolay genel kültür soruları gibi görünen ancak şaşırtıcı seçeneklerinden dolayı yanlış yapılan sorular bulunabilmektedir.

Örneğin, 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda sorulan Osman Hamdi Bey sorusu, birçok aday tarafından yanlış yapılmış ve sonrasında sosyal medya ortamlarında ve basın yayın organlarında çokça ele alınarak gündem olmuştur. Söz konusu soru, Osman Hamdi Bey'in yakın zamanda 6,3 milyon sterline satılarak el değiştiren tablosunun hangisi olduğuna yönelik bir sorudur. Osman Hamdi Bey, "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tablosuyla ünlü bir ressam olduğundan, adaylar böylesine yüksek bir değere satılan tablonun bu tablo olabileceğini düşünmüşlerdir. Ancak aslında doğru yanıt ressamın "Kur'an Okuyan Kız" adlı tablosudur. Kolay genel kültür soruları olarak bilinen güncel gelişmelerle ilgili sorular içinde kimi zaman bu şekilde adayları ters köşe yapan sorular bulunabilmektedir. Tarih genel kültür soruları içinde de ilk bakışta çok kolay gibi görünen ancak dikkatli okunmadığı takdirde yanıltıcı olabilecek birçok soru bulunmaktadır.