Bilirkişi Nasıl Olunur? Bilirkişi Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir ve Nereye Başvurmak Gerekir?

Savcı yahut hakimlerin talebi neticesinde çalışan ve uzmanlık alanı doğrultusunda mahkemeye bilgi sunan kişiye bilirkişi denilmektedir. Bilirkişi olmak isteyenler belirli alanlarda uzmanlıkları olması gerekmektedir. Bilirkişi olarak çalışmak isteyenler Adli Tıp Kurumu gibi farklı kurumlarda çalışabilirler. Bilirkişi olma şartları nelerdir? Konu başlığı altında yer alan şartları taşımanız durumunda bilirkişi iş ilanlarına başvurabilirsiniz.

BİLİRKİŞİ NEDİR?

Savcı veya hakimlerin istekleri üzerine çalışma faaliyetleri yürüten ve uzmanlık alanına uygun ölçüde mahkemeye bilgi sunan kişiye bilirkişi denilmektedir. Birçok kurumlarda çalışma imkanı vardır. Belirli uzmanlık alanları vardır.

BİLİRKİŞİ NASIL OLUNUR?

Neredeyse her kurumda bilirkişiye ihtiyaç duyulabilmektedir. Mühendis, doktor, inşaat işçisi, elektrik teknisyeni vb. birçok alanı örnek olarak gösterebiliriz. Bilirkişi çalışacağı kurumda en az 5 yıl deneyime sahip olması gereklidir. Bu alanda uzmanlaştıktan sonra bilirkişi mesleğini elde edebilirler.

BİLİRKİŞİ OLMAK İÇİN NE MEZUNU OLMAK GEREKİR?

Bilirkişi olmak için üniversite mezunu olmanız gereklidir. İş ilanlarına göre eğitim şartı değişebilmektedir. Hangi meslekler bilirkişi olabilir? Çilingir, marangoz, yazılımcı, mühendis, mimar aklınıza gelebilecek her türde meslek türü bilirkişi olabilir.

BİLİRKİŞİ OLMA ŞARTLARI

Başvuru tarihinde yirmi beş (25) yaşından küçük olmamak,

Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, Devlete karşı işlenen suçlar ile

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya

sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra

etmek,

Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan

şartları haiz olmak,

Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.

BİLİRKİŞİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Bilirkişi olmak için çalışmak istenen kurumların personel alımı sayfasından duyuruları takip etmeleri gerekir. Adli Tıp gibi kurumlara başvurmak için ilgili şehrin adalet.gov.tr adresindeki duyuruları takip etmelisiniz.