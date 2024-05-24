Bilmukabele Ne Demek? Bilmukabele Ne Anlama Gelir, Hangi Durumlarda Söylenir?

Türkçede geçmişten günümüze kadar gelmiş sözcüklerden biri bilmukabeledir. Bu sözcüğü doğru yerde doğru anlamı ile kullanmak gerekir. Bu nedenle de bilmukabele ne demek, bilmukabele ne anlama gelir ve hangi durumlarda söylenir gibi soruların yanıtları ilgi ile karşılanır.

Bilmukabele Ne Demek?

Bilmukabele kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı aşağıdaki gibidir:

(bi'lmuka:bele), Arapça bi'l-muḳābele

1. zarf Karşılık olarak.

2. zarf Birinin söylediği söze karşılık söylenen "ben de, size de, sizlere de" anlamında kullanılan bir söz.

Bilmukabele kelimesi; bir kişinin teşekkür, tebrik ya da iyi dileklerine karşılık olarak aynı şekilde karşılık verildiğini ifade etmek amacı ile kullanılır. Örneğin, birisi "teşekkür ederim" dediğinde, nazik bir şekilde "bilmukabele" diyerek o kişiye karşılık verilebilir. Bu sözcük, eski Türkçe kelimelerden biri olarak günümüze gelmiş ve dilimizde yerini korumuştur. Özellikle edebi ve resmi metinlerde sık sık karşılaşılır.

Bilmukabele Hangi Durumlarda Söylenir?

Bilmukabele kelimesi; karşılıklı nezaketin ve saygının göstergesi olarak, resmi ve yarı resmi ortamlarda daha yaygın olarak kullanılır. Günlük konuşma dilinde de yer yer karşılaşılır fakat daha çok geleneksel ve resmi konuşmalarda tercih edilir. Bilmukabele kelimesinin kullanılabileceği durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Teşekkür edenlere karşılık verirken,

Sunulan iyi dileklere karşılık verirken,

Edilen tebriklere karşılık verirken,

Selamlaşmalarda, (Örn; merhaba, bilmukabele)

Bilmukabele sözcüğü, cümle içerisinde kullanıldığı zaman, karşı tarafa "aynı şekilde, karşılığı aynı olarak" mesajı verir. Bu sayede karşı tarafla aynı duyguların paylaşılmış olduğu kolaylıkla ifade edilebilir.