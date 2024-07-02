Bilnet’ten 4 şampiyon çıktı

2 Haziran'da gerçekleşen 2024 LGS sonuçlarına göre Bilnet Ortaokulları 8'inci sınıf öğrencilerinden 4'ü, 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu. 8'inci sınıf öğrencileri Ali Yağız Öz, İsmail Oğuz Aşkın, Ömer Faruk Çatı ve Turan Eren Şahin LGS'deki tüm soruları doğru yanıtladı. Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra Sağ, "Kitlesel başarıya verdiğimiz önem doğrultusunda akademik başarıyı sadece bireysel düzeyde değil, toplu olarak da ele almaktayız. Öğrencilerimizin el birliği ile çalışarak sergiledikleri bu üstün performans, yetkin öğretmen kadromuzun özverili çalışmalarının ve uygulanan titiz akademik programın bir sonucu. Eğitimdeki bu kolektif başarı, öğrencilerimizin her birinin potansiyelini en üst düzeyde kullanmalarına imkân tanıyor. Geleceğe dair umutlarımızı destekleyen bu başarılarla dolu eğitim yolculuğumuza emin adımlarla devam ediyoruz" dedi.Sağ, okulun eğitim modeli hakkında şu bilgiyi verdi: "Bilnet Okulları olarak öğrenci merkezli bir yaklaşımla her bireyin öğrenme stiline uygun yöntemler kullanılarak zenginleştirilmiş bir eğitim modeli uyguluyoruz. Öğrencilerimizin entelektüel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen çok yönlü bir eğitim sistemi benimsemekteyiz. Teknoloji destekli öğrenme ortamlarımız ile teorik bilgilerin pratik uygulamalarla pekiştirilmesini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin elde ettiği bu büyük başarı dolayısıyla gurur duymaktayız. Bu süreçte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine teşekkürü bir borç biliriz. Bilnet Okulları olarak, eğitimin niteliğini yükseltme ve öğrencilerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlama misyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz."