Milli Eğitim Bakanlığı tarafından BİLSEM kayıtları ile ilgili son detaylar paylaşılmıştı. İlkokullarda sınavla keşfedilen özel yetenekli öğrencilerin devletin özel eğitim kurumlarında öğrenim eğitim görmesine olanak sağlayan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler kayıtların son tarihine çevrildi. Takvime göre kayıtlar Eylül ayında bitiyor. Peki BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2021 MEB BİLSEM kayıtları ne zaman bitecek?
BİLSEM kayıt tarihleri belli oldu. Kayıtlar 23 Ağustos'ta başladı ve 10 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek.
Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.
Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.