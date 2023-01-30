Bimarhane Nedir? Türk İslam Devletlerinde Bimarhane Ne Demek, Ne Zaman ve İlk Hangi Devlet Zamanında Kuruldu?

Bimarhane nedir ya da Bimarhane ne demek araştırması ile karşınıza son derece aydınlatıcı bilgiler çıkacaktır. Bahse konu kurumlar hakkında hangi devlet zamanında açıldı sorusu da önemli bir araştırma konusudur. Türk İslam devletlerinde Bimarhane nedir? Bimarhane ilk ne zaman kuruldu sorusu da aydınlatıcı bilgilerle karşılaşacağınız içeriğe sahiptir. Bimarhaneler kim tarafından kuruldu sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bimarhane Nedir?

Osmanlı Devleti zamanında birçok kurum bulunuyordu. Bu kurumlar arasında yer alan Bimarhaneler önemli bir yere sahiptir. Bu terimin ne olduğu da birçok kişinin bilmediği bir konudur. Bimarhane "akıl hastanesi" demektir. Bimarhaneler Türklerin İslamiyet'i kabulü ile gündeme gelmiştir. Geçmiş dönemde Bimarhane olarak adlandırılan akıl hastaneleri 17. YY'dan itibaren tımarhane olarak isimlendirilmiştir.

Bimarhane ilk ne zaman kuruldu sorusu da merak edilenler arasındadır. Ülkemizde ilk Bimarhane Bursa ilinde kurulmuştur. Kısa zaman içerisinde ülkenin birçok eyrine yayılan bu kurumların sayısı oldukça fazladır.

Bimarhanelerde dönemin yetişmiş dervişleri görev yapardı. Bu dervişler, tatlı söz ile hastaların iyileşme sürecini hızlandırırlardı. Deli ile veli teriminin birbiri ile karıştırılmasının nedeni de budur. Yurtdışından ülkemize gelen ziyaretçiler, bu eğitim sistemine çok şaşırmışlardır. Osmanlı döneminde bu sistemin doğruluğuna inanılmış ve Bimarhanelerin yaygınlaştırılmasına özel önem verilmiştir.

Türk İslam Devletlerinde Bimarhane Nedir?

Bimarhaneler, İslam ve Osmanlı kültüründe özel bir yere sahip olan eğitim kurumlarıdır. Akıl hastaları için tesis edilen bu eğitim kurumlarından ilki Bursa'da kurulmuştur. Burada verilen eğitimin faydasına inanıldığından ülkenin dört bir yanına Bimarhane inşa edilmiştir.

Bimarhanelerde akıl sağlığı yerinde olmayanların eğitimine katkı sağladığı düşünülen yöntemlerden biri de kuş ve sus sesleridir. İnsan psikolojisinde tedavi etkisi olan kuş ve su seslerinin etkisinden Bimarhanelerde istifade edilmiştir. Hatta bu kurumlarda eğitim gören kişilerin bu sayede delilikten veliliğe terfi ettiği söylenir. Önemli kurumlar olan Bimarhaneler şifa evi olarak da adlandırılmıştır. Zaman içerisinde bu kurumlar Avrupa'nın da ilgisini çekmiştir. Birçok ülkeden görevliler, Bimarhane eğitimlerini incelemek maksadıyla Osmanlı Devleti'ne gönderilmiştir. Günümüzdeki modern tıp da o dönemde uygulanan tedavi yöntemlerinin doğruluğunu tasdik etmektedir.