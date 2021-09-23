Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Bina Eş Anlamlısı Nedir? Bina Kelimesinin Eş Anlamlısı
Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:22

Bina Eş Anlamlısı Nedir? Bina Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bina Eş Anlamlısı Nedir? Bina Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapça’dan geçen bina kelimesi yaklaşık 18. yüzyılda literatürümüze girmiştir. Fiil olarak da kullanılabilen bina kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Bazı insanlar tarafından araştırılan bina kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Bazı kelimelerin eş anlamlısı olduğunu merak edip araştırana kadar bilemeyebiliyoruz. Bu kelimelerden biri de 'bina' kelimesidir. Eş anlamlıları da bina yerine kullanılabilir ve herhangi bir anlam bozukluğu olmaz. Bina kelimesinin 2 eş anlamlısı bulunmaktadır. İşte bina eş anlamlısı

BİNA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Bina kelimesinin eş anlamlıları dilimize Arapça'dan geçmiş olan "inşaat" ve "yapı" kelimeleridir.

Bu üç kelime birbirinin yerine kullanılabilir ve anlamdaş oldukları birbirinin yerine kullanıldıklarında anlam bozukluğu yaratmazlar.

Bina kelimesinin İngilizce'deki karşılığı ise "building" ve "structure"dır.

BİNA KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre binanın anlamı şunlardır:

  • Yapı
  • Çatı
  • Arapça fiil çatısı konulu bilim ya da kitap

BİNA KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Gölcük depreminde birçok ev yıkıldı, yıkılmayan ise çok zarar gördü.
  • Yeni yapılan binalarda yangın merdiveni bulunmak zorundadır.
  • Kentsel dönüşümle eski binalar yıkılık yerine daha güvenlileri yapıldı.

BİNANIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bazı modern yapılardan anladığımız kadarıyla inşaat sektörü oldukça gelişmiş.
  • Paris'teki bazı yapıların mimarisi beni büyülüyor.
  • Sağlam yapılar inşa etmek için en iyi malzemeyi kullanıyordu.
  • Yıllarca inşaatlarda çalışan Ahmet Dede şimdi fıtık ağrısı çekiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bina Eş Anlamlısı Nedir? Bina Kelimesinin Eş Anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA