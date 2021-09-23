Bina Eş Anlamlısı Nedir? Bina Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bazı kelimelerin eş anlamlısı olduğunu merak edip araştırana kadar bilemeyebiliyoruz. Bu kelimelerden biri de 'bina' kelimesidir. Eş anlamlıları da bina yerine kullanılabilir ve herhangi bir anlam bozukluğu olmaz. Bina kelimesinin 2 eş anlamlısı bulunmaktadır. İşte bina eş anlamlısı…
BİNA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bina kelimesinin eş anlamlıları dilimize Arapça'dan geçmiş olan "inşaat" ve "yapı" kelimeleridir.
Bu üç kelime birbirinin yerine kullanılabilir ve anlamdaş oldukları birbirinin yerine kullanıldıklarında anlam bozukluğu yaratmazlar.
Bina kelimesinin İngilizce'deki karşılığı ise "building" ve "structure"dır.
BİNA KELİMESİNİN ANLAMI
Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre binanın anlamı şunlardır:
BİNA KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
BİNANIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM