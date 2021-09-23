Bina Eş Anlamlısı Nedir? Bina Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bazı kelimelerin eş anlamlısı olduğunu merak edip araştırana kadar bilemeyebiliyoruz. Bu kelimelerden biri de 'bina' kelimesidir. Eş anlamlıları da bina yerine kullanılabilir ve herhangi bir anlam bozukluğu olmaz. Bina kelimesinin 2 eş anlamlısı bulunmaktadır. İşte bina eş anlamlısı…

BİNA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Bina kelimesinin eş anlamlıları dilimize Arapça'dan geçmiş olan "inşaat" ve "yapı" kelimeleridir.

Bu üç kelime birbirinin yerine kullanılabilir ve anlamdaş oldukları birbirinin yerine kullanıldıklarında anlam bozukluğu yaratmazlar.

Bina kelimesinin İngilizce'deki karşılığı ise "building" ve "structure"dır.

BİNA KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre binanın anlamı şunlardır:

Yapı

Çatı

Arapça fiil çatısı konulu bilim ya da kitap

BİNA KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Gölcük depreminde birçok ev yıkıldı, yıkılmayan ise çok zarar gördü.

Yeni yapılan binalarda yangın merdiveni bulunmak zorundadır.

Kentsel dönüşümle eski binalar yıkılık yerine daha güvenlileri yapıldı.

BİNANIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM