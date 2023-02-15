Binaen Ne Demek? Binaen Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Binaen ne demek incelemesi için TDK sözlüğünü kullanabilirsiniz. Binaen nasıl yazılır sorusuna da bu kaynaklarda cevap bulabilirsiniz. Kelimelerin doğru yazımı ile aynı zamanda Türkçeyi de doğru kullanmış olacaksınız. Binaen cümle içinde kullanımı ise söz konusu kelimenin ifade ettiği anlamı daha iyi kavramanızı sağlar. Binaen nerede kullanılır sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Binaen Ne Demek?

Binanen Türkçede yaygın kullanılan bir kelimedir. Kelimenin başlı başına bir anlamı olduğu gibi ek ya da bağlaç olarak da kullanılabilir. Binaen kelimesinin anlamını araştırırken öncelikle TDK kaynaklarından yararlanmalısınız. Söz konusu kaynakta binaen kelimesinin anlamı "dayanarak, -den dolayı, -den ötürü, -diği için" şeklinde tanımlanmıştır. Bahse konu kelimenin cümle içinde kullanımını görmeniz, ifade ettiği anlamın daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.

Gelmiş olmasına binaen biz de ortamdan ayrıldık.

Onun söz vermesine binaen harekete geçtik.

Otobüste yer olmasına binaen gitmeye karar verdik.

Binaen Nasıl Yazılır?

Binaen kelimesinin yazılışı da merak edilenler arasındadır. Binaen ilk bakışta ayrı yazılması gereken bir kelime gibi görünebilir. Fakat bu kelime bileşik bir kelimedir ve bitişik yazılmalıdır. Bu kelimenin yazımı ile ilgili sınavlarda da bir kısım soruların sorulduğuna şahit olabilirsiniz. Söz konusu kelime Türkçede yaygın kullanıldığından konuşma dilinde de özel bir yere sahiptir. Özellikle yetişkinler bu kelimeyi sıklıkla kullanırlar.