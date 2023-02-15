Binaenaleyh kelimesi günlük hayatımızda zaman zaman karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Sözcüklerin manası ve kökeniyle alakalı araştırma yapmayı sevenler, bu kelimeyi de araştırmaktadır. Binaenaleyh ne demek, binaenaleyh kelimesinin anlamı ve kökeni nedir sorularının yanıtı için doğru yerdesiniz. Aklınıza takılan tüm bu soruların cevaplarını ve konuyla ilgili detayları yazımızın içerisinde bulabilirsiniz.

Binaenaleyh Ne Anlama Gelir?

Binaenaleyh kelimesi, birçok kişiye farklı ve ilginç gelen kelimelerden biridir. Eski dönemlerde özellikle siyasi alanda çok sık kullanılmıştır. Türk siyasetinde bazı önemli isimlerin dilinden düşmeyen bir kelime olarak öne çıkmaktadır. Cümleyi tamamlayıcı bir etkiye sahip olan binaenaleyh kelimesinin günümüzde kullanımı yok denecek kadar azdır. Binaenaleyh ne demek diye merak eden kişi sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla manası mevcuttur. Bu manalar şu şekildedir:

Bundan ötürü

Bundan dolayı

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Bunun için

Günümüzde binaenaleyh kelimesi yerine yukarıda yer alan kelimeler daha sık kullanılmaktadır.

Binaenaleyh Kelime Kökü Nedir?

Binaenaleyh sözcüğü, dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça bināˀan ˁalayhi "ona dayanarak, ondan dolayı" deyiminden dilimize aktarılmıştır. Daha çok herhangi bir durumun hangi sebepten dolayı yapıldığını ifade etmek için kullanılmaktadır. Binaenaleyh sözcüğü mana bakımından tek başına bir şey ifade etmemektedir. Bu yüzden cümle içerisinde kullanılan ve değerlendirilen bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır.