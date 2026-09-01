Binalar yıkılabilir, üniversite yok edilemez": YÖK'ten Gazze'ye bilim köprüsü

Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda Filistin'e bilim ile destek vermek amacıyla Türkiye genelindeki üniversitelerde 1-21 Eylül tarihlerinde "Gazze Üniversiteleri ile Dayanışma Programı" düzenlenecek. Üniversitelerin Bilim Kafe etkinliklerinde Eylül ayı "Gazze'de Üniversite Olmak" temasına ayrıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Amjad Barham, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde "Gazze'de Üniversite Olmak" temasıyla yapılacak Bilim Kafe etkinliğine çevrim içi katılarak konuşma yapacak.

FİLİSTİN'DEKİ ÜNİVERSİTELERİN REKTÖRLERİ AYNI PROGRAMDA

"Gaziantep'ten Gazze'ye: Bilim, Dayanışma ve Ortak Gelecek" başlığıyla düzenlenecek programda Gazze ve Filistin'deki üniversitelerin yöneticileri de çevrim içi olarak Türkiye'deki katılımcılarla bir araya gelecek. Bu kapsamda Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Assad Yousuf Assad, Filistin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salam Al-Agha, Gazze Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hassan Abu Jarad, Aksa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayman Subh, İsra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alaeddin Matar ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Mushtaha programa katılacak. Böylece Filistin'deki farklı yükseköğretim kurumlarını temsil eden rektörlerin doğrudan katılımıyla, üniversitelerin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin görüş ve değerlendirmelerin paylaşılması hedefleniyor.

"BİNALAR YIKILABİLİR, ÜNİVERSİTE YOK EDİLEMEZ"

Bilim Kafe buluşmalarında Gazze'de yükseköğretimin mevcut durumu, öğrencilerin eğitimlerini sürdürme mücadelesi, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını devam ettirme çabaları ve üniversitelerin geleceği ele alınacak. "Binalar yıkılabilir, üniversite yok edilemez" anlayışıyla, Gazze'de üniversite binalarının büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken öğrencilerin çadırlarda ve ayakta kalan sınırlı sayıdaki mekânlarda eğitimlerini sürdürme çabası, akademisyenlerin ise tüm zorluklara rağmen bilimsel faaliyetlerini devam ettirme gayreti etkinliklerin temel gündemlerinden biri olacak. Bu kapsamda Bilim Kafelerle Gazze'nin öğrencileri, akademisyenleri, bilim insanları ve üniversite hayatıyla görünür kılınması amaçlanıyor.

GAZZE'DEN BİLİM KAFELERE DOĞRUDAN KATILIM

Eylül ayındaki etkinliklerde Gazze'deki öğrenci ve akademisyenlerin doğrudan söz sahibi olması hedefleniyor. Bu kapsamda Gazze'den öğrencilerin ve akademisyenlerin canlı bağlantı veya kayıtlı video mesajlarıyla etkinliklere katılması, kendi eğitim deneyimlerini, bilimsel çalışmalarını ve geleceğe ilişkin beklentilerini paylaşmaları planlanıyor. Türkiye'de öğrenim gören Gazzeli öğrenciler ve akademisyenler de Bilim Kafelerde konuşmacı olarak yer alabilecek.

YARDIMDAN KURUMSAL AKADEMİK ORTAKLIĞA

Bilim Kafe buluşmalarının yalnızca mevcut duruma dikkat çekmekle sınırlı kalmaması, Türkiye'deki üniversiteler ile Gazze'deki yükseköğretim kurumları arasında uzun vadeli ve kurumsal akademik ortaklıkların geliştirilmesine zemin oluşturması hedefleniyor. Bu çerçevede çevrim içi ders desteği, akademik danışmanlık, dijital kütüphane ve araştırma altyapılarına erişim, ortak araştırma ve yayınlar ile lisansüstü eğitim gibi farklı iş birliği imkânlarının geliştirilmesi öngörülüyor. Yükseköğretim Kurulunun yaklaşımında amaç, doğrudan yardımın ötesine geçerek Gazze'nin akademik insan kaynağını korumak ve üniversitelerin geleceğini desteklemek olarak öne çıkıyor.

BUGÜNÜN ÖĞRENCİLERİ YARININ ÜNİVERSİTELERİ

Gazze'deki öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri ve genç araştırmacıların akademik gelişimlerinin desteklenmesi de gündeme taşınacak. Türkiye'deki üniversitelerde burslu veya ortak doktora, araştırmacı yetiştirme, akademik danışmanlık ve mentorluk gibi imkânların geliştirilmesiyle Gazze'nin gelecekte yeniden ayağa kalkacak üniversiteleri için akademik insan kaynağının korunması hedefleniyor. Bu nedenle Bilim Kafe buluşmaları, Gazze'de eğitimin bugün devam etmesine destek olmanın yanı sıra Gazze'nin üniversitelerini yeniden ayağa kaldıracak öğrencileri, akademisyenleri ve bilim insanlarını bugünden desteklemeyi amaçlayan akademik dayanışma anlayışının bir parçası olacak.