Binbir Gece Masalları Oku - Binbir Gece Masalları Özeti ve Kısa Hikayeleri

Binbir Gece Masalları, zaman olarak Orta Çağ'da yazılan doğu kaynaklı bir edebi eserdir. Bu masallar Türk edebiyatına da zengin bir kaynak sağlamakla birlikte dünya edebiyatına da kaynak oluşturur. Başını Şehrazad ve Şehriyar isimli iki karakterin çektiği bir masaldır. Masal olarak Binbir Gece Masalları oku için arama yaptığınızda en çok okunan masallarla karşılaşırsınız. Bu bağlamda 1001 gece masalları özeti ile yine Binbir Gece Masalları kısa örnekleri için fikir edinebilirsiniz.

Binbir Gece Masalları

Zaman olarak orta çağda yazılan orta doğu kökenli, prenses Şehrazat'ın kocası Şehriyar'a anlattığı öykülerden oluşur. Belli bir yöreye ve ulusa ait masallar paranın kültürel özelliklerini yansıtırken geçmişte hakların halkın yaşayış biçimine de ışık tutar. Abbasiler döneminde Arap kültürü şehrin diğer kültürleri ile harmanlanırken farklı edebi türler de oluşmuştur. Bunlara arasında masallar en başı çekmektedir. Öncelikle sözlü olarak ortaya çıkan bu halk masallar daha sonra derlenip yazıya geçirilmiştir. Eser Türk edebiyatında Musa Abdi tarafından Camasbname olarak çevrilmiştir. Daha sorma Binbir Gece Masalları olarak anılmaya başlamıştır.

Arap edebiyatının en güzel ve en nadide örneklerinden olan Binbir Gece Masalları, anonim ve hızlı olması nedeniyle hızlı yayılırken hemen hemen bütün dünya dillerine çevrilmiştir. Hatta bu masallara benzer olarak daha sonra Binbir Gündüz Masalları ortaya çıkmıştır. Binbir Gece Masalları arasında bilinen en ünlü masallar Ali Baba ve Kırk Haramiler ile Alaadin'in Sihirli Lambası yer almaktadır.

MASAL OKU - Çocuklar İçin En Güzel, Kısa, Uzun, Uyku Getiren, Zeka Geliştirici Masal, Öykü ve Hikaye Oku - Dinle

Binbir Gece Masalları Konusu

Bu masalların başkahramanı olan Fas kralı Şah Şehriyar, Hindistan ile Çin arasında hüküm sürmektedir. Şehriyar karısının kendisini aldattığını öğrenince öfkelenip tüm kadınların sadakatsiz ve nankör olduğu kanısına varır. Kadılardan intikam alma düşüncesi ile karısını öldürtürken sonra da vezire her gece kendisine başka bir kadın bulmasını emreder. Her gecenin sabahında ise o kadını Şehriyar astırır. Kısacası bu masallar kadınların sadakatsizliği ve güvenilmezliği konusu bağlamında anlatmıştır.

Yukarıda sözünü ettiğimiz Binbir Gündüz Masalları ise konu olarak Binbir Gece Masalları'nın tam tersidir. Binbir Gece'de kadınların sadakatsizliği ve kötü olması işlenir; Binbir Gündüz'de ise erkeklerin sadakatsizliği ve kötülüğü işlenmektedir.

Binbir Gece Masalları Kısa Hikâyeleri

Binbir Gece Masalları'nın en bilinen örneği olarak Ali Baba ve Kırk Haramiler ile Alaadin'in Sihirli Lambası yer almaktadır. Binbir Gece Masalları'ı için bu masallardan örnek verecek olursak:

Ali Baba ve Kırk Haramiler

Ali Baba fakir ve dürüst bir insandır. Yaşamını eşeğiyle odun toplayarak geçirip aldığı odunları pazarda satarak rızkını çıkartır. Yaşadığı yerde eşkıya olarak bilinen kırk haramiler herkese korku salmıştır. Bu kırk haramiler, bir kervana saldırınca Ali baba oradan güzel bir kız kurtarır ve onun ya yola koyulur. Dağlık tepeye geldiklerinde kırk haramilerin sesini duyarlar. Kayanın arkasına saklanarak kırk haramilerin dağın önüne gediğini görürler. Kırk haramilerin başındaki kişi "Açıl susam açıl "der ve dağ açılır. Ali Baba mağaranın sırrını çözmüştür. Kırk haramiler gidince kendisi söyler ve açılır. İçeride aklının alamayacağı kadar hazine görür ve bunları çuvallara doldurur. Eve dönüne amcasından bu altınlar için kazan ister. Amcasının eşi bundan şüphelenir ve Ali Babayı takip eder.

Amca, mağaradan altınları doldururken nasıl çıkacağını unutur. Birden kırk haramilerin sesini duyar. Amcası yakalanır ve idam edilir. Mağarayı öğrenenleri araştırmaya kalkarlar. Ali Baba'yı öğrenip onun evini işaretlerler. Ali babanın kurtardığı kız bunu öğrenince onu kurtarır. Kırk Haramileri saraya götüren Ali Baba sayesinde yakalanırlar.

Alâeddin'in Sihirli Lambası

Masalın başkahramanı olan Alâeddin'in sihirli lambayı ele geçirmesi ile başlar. Alâeddin lambayı ovunca birden içinden köle bir cin çıkar.

Cin köle onun her istediğini yerine getireceğini söyler. Alâeddin ondan zenginlik ister ve zengin olur. Padişah'ın kızını ister ama vezir çeşitli zorlukla çıkarır. Alâeddin bu zorlukları aşar ve kızla evlenir. Ancak kötü bir sihirbaz lambayı ele geçirerek kızı da kendi memleketine götürür. Alâeddin, yüzük sayesinde sihirbazı bulup veziri uyutur. Kızı ve lambayı alarak memleketine döner.