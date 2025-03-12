Binbir Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Bin Bir Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede bazı kelimeler, zaman içerisinde birleşerek yeni bir anlam kazanırken, bazıları ise ayrı yazıldığında anlamını daha iyi ifade eder. Sayıların birleşik ya da ayrı yazılması, kelimenin kullanım biçimine göre değişebilir. Günlük hayatta sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alan "binbir" kelimesi, bu konuda en çok kafa karışıklığına neden olan kelimelerden biridir. Binbir nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorularla bu kafa karışıklığı çözülebilir.

Binbir Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "binbir" kelimesi bitişik yazılmalıdır. Kelimenin ayrı yazımı, yani "bin bir" şekli hatalı bir kullanımdır ve yazım kurallarına aykırıdır.

Bu kelimenin bitişik yazılmasının en önemli nedeni, anlam bütünlüğü oluşturması ve bir kavram haline gelmesidir. Türkçede büyük sayılar genellikle ayrı yazılırken, anlam kayması yaratmayan ve kalıplaşmış olan bazı sayı ifadeleri bitişik yazılmaktadır. "Binbir" de bu tür birleşik sayılara örnek gösterilebilir.

Dilbilgisi kurallarına göre, sayıların birbiriyle birleşerek kalıplaşması ve yeni bir anlam kazanması durumunda bitişik yazılması gerekmektedir. Bu nedenle, "binbir" kelimesi her zaman bitişik yazılmalı ve yanlış yazım biçimlerinden kaçınılmalıdır.

TDK'ye Göre Bin Bir Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu, bu kelimenin yazımı hakkında net bir kural belirlemiştir: "Binbir" kelimesi bitişik yazılır ve ayrı yazılması hatalı kabul edilir.