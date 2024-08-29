Binbirdirek Sarnıcı Nerede, Hangi İlçede? Binbirdirek Sarnıcı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Türkiye, dört mevsimin bir arada yaşandığı, birbirinden farklı doğal güzelliklere sahip bir ülkedir. Karadeniz'in yeşilin her tonunu barındıran ormanları, Ege'nin masmavi suları ve birbirinden güzel adaları, Akdeniz'in renkli denizi ve altın sarısı kumları, İç Anadolu'nun eşsiz step ve gölleri, Doğu Anadolu'nun karlı dağları ve vadileri, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin sadece bir kısmını oluşturur. Binbirdirek Sarnıcı nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular turistlere ait sorulardır.

Binbirdirek Sarnıcı Nerede, Hangi İlçede?

Sarnıç, İstanbul ilinin Avrupa yakasında Fatih ilçe sınırları içerisinde Tarihi yarım adada bulunur. Sultanahmet Meydanı olarak bilinen yerde Ayasofa Cami ve Sultanahmet Cami'ne yakın bir konumdadır.

Yerebatan Sarnıcı'ndan sonra İstanbul ilindeki ikinci büyük sarnıçtır. Bizans kaynaklarına göre IV. Yy Kostantin zamanında Roma kökenli senatör Philoksenos tarafından yapıldığı bilinmektedir. 16. YY'a kadar aktif olan sarnıç kurumasından sonra Atölye olarak kullanılmış ve günümüzde müze halini almıştır.

Binbirdirek Sarnıcı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Binbirdirek Sarnıcı İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunmaktadır.

Anadolu yakasından gelecekler için;

Kadıköy'den Eminönü yönüne giden vapurlarla karşıya geçtikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Sultanahmet durağında indiğinizde Binbirdirek Sarnıcı'na ulaşabilrsiniz. Üsküdar'dan Marmarayı kullanarak Sirkeci durağından indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Sultanahmet durağında indiğinizde Binbirdirek Sarnıcı'na ulaşabilrsiniz. Ümraniye'den Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binerek Üsküdar son durakta ininiz. Buradan Marmaraya aktarma yaparark Sirkeci durağında indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Sultanahmet durağında indiğinizde Binbirdirek Sarnıcı'na ulaşabilirsiniz. Kartal, Pendik, Maltepe taraflarından geliyorsanız Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuyla Ayrılıkçeşme istasyonunda indikten sonra Marmaraya aktarma yapıp Marmaray ile Sirkeci durağından indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Sultanahmet durağında indiğinizde Binbirdirek Sarnıcı'na ulaşabilirsiniz.

Avrupa Yakasından gelecekler için: