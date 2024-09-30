Bıngıldak Neresi? Yenidoğan Bıngıldak Nerede Olur, Yetişkinlerde Var Mı?

Bebeklerin doğumdan sonraki ilk haftalarında ve aylarında gözlemlenen bıngıldaklar, genellikle ebeveynler tarafından ilgiyle incelenir. Fiziksel olarak büyük önem taşıyan bu bölge ebeveynlere çocuklar hakkında bilgi verir. Bu durumda bıngıldak neresi, bıngıldak nerede olur, yetişkinlerde var mı gibi sorular sıklıkla sorulur.

Bıngıldak Neresi?

Bıngıldaklar, bebeğin doğum sırasında kafasının doğum kanalından rahatça geçmesine yardımcı olur. Ayrıca, beyin hızlı bir şekilde büyürken kafatasının genişlemesine olanak sağlar. Bu esneklik, bebeğin kafa travmalarına karşı bir dereceye kadar koruma sağlar ve doğum sırasında kafa şeklinin geçici olarak değişmesine izin verir.

Bıngıldak, yenidoğan bebeklerin kafatasında bulunan yumuşak, esnek boşluklara verilen isimdir. Tıbbi olarak bu alanlar, kafatası kemiklerinin tam olarak kaynaşmadığı yerlerde bulunan "fontanel" adıyla bilinir. Bıngıldaklar, bebeklerin beyin ve kafatasının büyümesine olanak tanımak için geçici olarak açık kalır ve zamanla kemikleşerek kapanır.

Yenidoğan Bıngıldak Nerede Olur, Yetişkinlerde Var Mı?

Yenidoğan bıngıldakları, bebeğin kafasında yer alan yumuşak ve esnek bölgeler olup, kafatası kemiklerinin henüz tam olarak kaynaşmadığı alanlardır.

Yenidoğan bebeklerde iki ana bıngıldak bulunur. Ön bıngıldak (Frontal Fontanel) Kafanın ön üst kısmında, alnın hemen arkasında yer alır. Bu bıngıldak, kafatasındaki en büyük yumuşak alandır ve genellikle 18 ila 24 ay arasında kapanır. Arka bıngıldak (Posterior Fontanel, Kafanın arka tarafında, enseye yakın bir bölgede bulunur. Bu bıngıldak daha küçüktür ve genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç ay içinde, yaklaşık 6-8 hafta içerisinde kapanır.

Yetişkinlerde bıngıldak yoktur. Bıngıldaklar, bebeğin beyin ve kafatasının hızlı gelişimine izin vermek için geçici olarak açık kalan alanlardır. Zamanla bu yumuşak bölgeler kemikleşir ve kafatası kemikleri kaynaşır. Dolayısıyla, bıngıldaklar yalnızca bebeklik dönemine özgüdür. Yetişkinlerde ise kafatası tam anlamıyla sertleşmiş ve kapanmıştır.