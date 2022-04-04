Bingöl İlçeleri: Bingöl İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Bingöl, Diyarbakır-Erzurum yol güzergahında bulunmaktadır. Şehrin yüz ölçümünün yüzde 22.82'si merkez ilçeye aittir. Konumu nedeniyle birçok ciddi depremlere şahit olan şehir, büyük can kayıpları vermiştir. Tarım ve hayvancılık ise şehrin ekonomik geçim kaynağıdır. Gelin, Bingöl'ün merkez ilçesi, en kalabalık ilçesi gibi bilgilere göz atalım…

BİNGÖL NÜFUS

Bingöl nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 283.112 olarak tespit edilmiştir. Bu nüfus, 143.049 erkek ve 140.063 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,53 erkek, %49,47 kadın diyebiliriz. Bingöl'ün yüzölçümü 8.277 km2 olarak bilinir bu da Bingöl ilinde kilometrekareye 34 insan düştüğünü göstermektedir.

Yıl Toplam Şehir Kır 1965 13.400 1.968 11.432 1970 18.256 5.091 13.165 1975 23.481 7.014 16.467 1980 26.957 7.153 19.804 1985 30.524 9.059 21.465 1990 35.292 12.191 23.101 2000 33.604 14.325 19.279 2007 32.945 17.895 15.050 2008 32.975 15.950 17.025 2009 33.294 15.753 17.541 2010 33.466 15.741 17.725 2011 33.496 16.080 17.416 2012 33.424 16.659 16.765 2013 33.535 16.636 16.899 2014 33.256 17.282 15.974 2015 33.088 17.550 15.538 2016 33.133 17.634 15.499 2017 33.130 18.153 14.977 2018 33.618 17.756 15.862 2019 33.655 19.049 14.606 2020 34.326 20.056 14.270

BİNGÖL'ÜN İLÇELERİ

Bingöl ilçeleri şu şekildedir:

Adaklı

Genç

Karlıova

Kiğı

Solhan

Yayladere

Yedisu

BİNGÖL MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Genç, Solhan ve Karlıova'dır. Yayladere nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Bingöl'deki ilçe sayısı 8, belediye sayısı 11, köy sayısı ise 314'tür.

GENÇ

Genç ilçenin yüzölçümü 1646 km² olarak bilinirken il yüzölçümüne oranı yüzde 20.26'dır. Genç ilçesi il merkezine en yakın ilçedir. 20 km uzaklıkta diyebiliriz. İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1125 metre olarak hesaplanmıştır. Genç ilçesinin toplam mahalle muhtarlığı 13 olup, ilçe sınırları içinde 68 köy bulunmaktadır.

KARLIOVA

Karlıova ilçenin 1 belediyesi, 47 köyü mevcut iken mahalle muhtarlığı sayısı ise 6'dır. 17 Ağustos 1949 tarihinde, Karlıova'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde 450 kişi ölmüş ve 3500 bina hasar görmüştür. İl merkezinden uzaklığı 70 km olup, Güneş'in doğuşu bu ilçe sınırları içinde izlenebilmektedir.

SOLHAN

Solhan ilçenin 2 belediyesi 1 beldesi 27 köyü mevcuttur. Solhan ilçe nüfusu 2020 istatistiklerine göre 35,325 kişi olarak ölçümlenmiştir. İlçenin yüzölçümü 1114 km olup, il yüzölçümüne oranı %13,71'dir. Bingöl'e uzaklığı 60 kilometredir. Yüzen Adalar Tabiat Anıtı turistik öneme sahiptir. Doğusunda Muş, batısında Bingöl, kuzeyinde Karlıova ve Varto, güneyinde de Diyarbakır bulunur.

BİNGÖL İLÇE HARİTASI