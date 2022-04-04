Bingöl İlçeleri: Bingöl İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Bingöl, Diyarbakır-Erzurum yol güzergahında bulunmaktadır. Şehrin yüz ölçümünün yüzde 22.82'si merkez ilçeye aittir. Konumu nedeniyle birçok ciddi depremlere şahit olan şehir, büyük can kayıpları vermiştir. Tarım ve hayvancılık ise şehrin ekonomik geçim kaynağıdır. Gelin, Bingöl'ün merkez ilçesi, en kalabalık ilçesi gibi bilgilere göz atalım…
Bingöl nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 283.112 olarak tespit edilmiştir. Bu nüfus, 143.049 erkek ve 140.063 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,53 erkek, %49,47 kadın diyebiliriz. Bingöl'ün yüzölçümü 8.277 km2 olarak bilinir bu da Bingöl ilinde kilometrekareye 34 insan düştüğünü göstermektedir.
|
Yıl
|
Toplam
|
Şehir
|
Kır
|
1965
|
13.400
|
1.968
|
11.432
|
1970
|
18.256
|
5.091
|
13.165
|
1975
|
23.481
|
7.014
|
16.467
|
1980
|
26.957
|
7.153
|
19.804
|
1985
|
30.524
|
9.059
|
21.465
|
1990
|
35.292
|
12.191
|
23.101
|
2000
|
33.604
|
14.325
|
19.279
|
2007
|
32.945
|
17.895
|
15.050
|
2008
|
32.975
|
15.950
|
17.025
|
2009
|
33.294
|
15.753
|
17.541
|
2010
|
33.466
|
15.741
|
17.725
|
2011
|
33.496
|
16.080
|
17.416
|
2012
|
33.424
|
16.659
|
16.765
|
2013
|
33.535
|
16.636
|
16.899
|
2014
|
33.256
|
17.282
|
15.974
|
2015
|
33.088
|
17.550
|
15.538
|
2016
|
33.133
|
17.634
|
15.499
|
2017
|
33.130
|
18.153
|
14.977
|
2018
|
33.618
|
17.756
|
15.862
|
2019
|
33.655
|
19.049
|
14.606
|
2020
|
34.326
|
20.056
|
14.270
Bingöl ilçeleri şu şekildedir:
Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Genç, Solhan ve Karlıova'dır. Yayladere nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Bingöl'deki ilçe sayısı 8, belediye sayısı 11, köy sayısı ise 314'tür.
Genç ilçenin yüzölçümü 1646 km² olarak bilinirken il yüzölçümüne oranı yüzde 20.26'dır. Genç ilçesi il merkezine en yakın ilçedir. 20 km uzaklıkta diyebiliriz. İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1125 metre olarak hesaplanmıştır. Genç ilçesinin toplam mahalle muhtarlığı 13 olup, ilçe sınırları içinde 68 köy bulunmaktadır.
Karlıova ilçenin 1 belediyesi, 47 köyü mevcut iken mahalle muhtarlığı sayısı ise 6'dır. 17 Ağustos 1949 tarihinde, Karlıova'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde 450 kişi ölmüş ve 3500 bina hasar görmüştür. İl merkezinden uzaklığı 70 km olup, Güneş'in doğuşu bu ilçe sınırları içinde izlenebilmektedir.
Solhan ilçenin 2 belediyesi 1 beldesi 27 köyü mevcuttur. Solhan ilçe nüfusu 2020 istatistiklerine göre 35,325 kişi olarak ölçümlenmiştir. İlçenin yüzölçümü 1114 km olup, il yüzölçümüne oranı %13,71'dir. Bingöl'e uzaklığı 60 kilometredir. Yüzen Adalar Tabiat Anıtı turistik öneme sahiptir. Doğusunda Muş, batısında Bingöl, kuzeyinde Karlıova ve Varto, güneyinde de Diyarbakır bulunur.