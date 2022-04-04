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Giriş Tarihi: 4.4.2022 15:40 Son Güncelleme: 4.4.2022 15:42

Bingöl İlçeleri: Bingöl İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Bingöl İlçeleri: Bingöl İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde yer alan Bingöl, eski adıyla Çapakçur olarak bilinir. Tarihin önemli geçit yollarından olan Urartu Yoluda bu şehirden geçmiştir. Bingöl ilçeleri ile de ünlüdür. Bingöl ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Bunlara değineceğiz.

Bingöl, Diyarbakır-Erzurum yol güzergahında bulunmaktadır. Şehrin yüz ölçümünün yüzde 22.82'si merkez ilçeye aittir. Konumu nedeniyle birçok ciddi depremlere şahit olan şehir, büyük can kayıpları vermiştir. Tarım ve hayvancılık ise şehrin ekonomik geçim kaynağıdır. Gelin, Bingöl'ün merkez ilçesi, en kalabalık ilçesi gibi bilgilere göz atalım…

BİNGÖL NÜFUS

Bingöl nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 283.112 olarak tespit edilmiştir. Bu nüfus, 143.049 erkek ve 140.063 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,53 erkek, %49,47 kadın diyebiliriz. Bingöl'ün yüzölçümü 8.277 km2 olarak bilinir bu da Bingöl ilinde kilometrekareye 34 insan düştüğünü göstermektedir.

Yıl

Toplam

Şehir

Kır

1965

13.400

1.968

11.432

1970

18.256

5.091

13.165

1975

23.481

7.014

16.467

1980

26.957

7.153

19.804

1985

30.524

9.059

21.465

1990

35.292

12.191

23.101

2000

33.604

14.325

19.279

2007

32.945

17.895

15.050

2008

32.975

15.950

17.025

2009

33.294

15.753

17.541

2010

33.466

15.741

17.725

2011

33.496

16.080

17.416

2012

33.424

16.659

16.765

2013

33.535

16.636

16.899

2014

33.256

17.282

15.974

2015

33.088

17.550

15.538

2016

33.133

17.634

15.499

2017

33.130

18.153

14.977

2018

33.618

17.756

15.862

2019

33.655

19.049

14.606

2020

34.326

20.056

14.270

BİNGÖL'ÜN İLÇELERİ

Bingöl ilçeleri şu şekildedir:

  • Adaklı
  • Genç
  • Karlıova
  • Kiğı
  • Solhan
  • Yayladere
  • Yedisu

BİNGÖL MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Genç, Solhan ve Karlıova'dır. Yayladere nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Bingöl'deki ilçe sayısı 8, belediye sayısı 11, köy sayısı ise 314'tür.

  • GENÇ

Genç ilçenin yüzölçümü 1646 km² olarak bilinirken il yüzölçümüne oranı yüzde 20.26'dır. Genç ilçesi il merkezine en yakın ilçedir. 20 km uzaklıkta diyebiliriz. İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1125 metre olarak hesaplanmıştır. Genç ilçesinin toplam mahalle muhtarlığı 13 olup, ilçe sınırları içinde 68 köy bulunmaktadır.

  • KARLIOVA

Karlıova ilçenin 1 belediyesi, 47 köyü mevcut iken mahalle muhtarlığı sayısı ise 6'dır. 17 Ağustos 1949 tarihinde, Karlıova'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde 450 kişi ölmüş ve 3500 bina hasar görmüştür. İl merkezinden uzaklığı 70 km olup, Güneş'in doğuşu bu ilçe sınırları içinde izlenebilmektedir.

  • SOLHAN

Solhan ilçenin 2 belediyesi 1 beldesi 27 köyü mevcuttur. Solhan ilçe nüfusu 2020 istatistiklerine göre 35,325 kişi olarak ölçümlenmiştir. İlçenin yüzölçümü 1114 km olup, il yüzölçümüne oranı %13,71'dir. Bingöl'e uzaklığı 60 kilometredir. Yüzen Adalar Tabiat Anıtı turistik öneme sahiptir. Doğusunda Muş, batısında Bingöl, kuzeyinde Karlıova ve Varto, güneyinde de Diyarbakır bulunur.

BİNGÖL İLÇE HARİTASI

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Bingöl İlçeleri: Bingöl İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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