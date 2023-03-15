Bingöl hem turizm hem tarih hem de doğal güzellikleri ile ön plana çıkan şehirlerimizden bir tanesidir. Çok köklü bir geçmişe sahip şehirlerimizden biri olan Bingöl, Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirlerinden bir tanesidir. Bingöl'ün yüz ölçümü toplam 8.004 km2 dir. Bingöl'ün deniz seviyesinden yüksekliği 1.125 metredir ve plaka kodu 12'dir.

BİNGÖL NEREDE?

Hem tarihi hem doğal güzellikleri ile ön planda olan illerimizden bir tanesi olan Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu bölgenin ise Yukarı Fırat Bölümü'nde yer almaktadır. Bingöl'ün doğu sınırı Muş, kuzey sınırı Erzincan ve Erzurum, batı sınırı Tunceli ve Elazığ, güneş sınırı ise Diyarbakır ili ile komşuluk yapmaktadır.

BİNGÖL HANGİ BÖLGEDE

Bingöl, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bingöl, bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nin ise Yukarı Fırat Bölümü'nde bulunan bir ildir. Bu ilimize komşuluk yapan illerimiz ise; Muş, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır'dır.

BİNGÖL NÜFUSU

Bingöl, Türkiye'nin pek de kalabalık olmayan şehirlerinden biridir. 2020 verilerine göre Bingöl nüfusu ortalama 281.768 kişidir. Bu nüfusun 139.098'u kadın, 142.670'i erkektir.

BİNGÖL İLÇELERİ

Bingöl iline bağlı 8 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekildedir: