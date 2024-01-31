Bingöl Plaka Kodu Nedir? Bingöl İl Plakası Kaçtır?

Plaka sıralaması her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de farklılık gösterir. Bu kodlar sayesinde OGS bakiye, HGS, ceza, hasar kaydı ve araç detaylarını sorgulama gibi işlemler rahatlıkla yapılabilir. Otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, taksi ve motosiklet gibi tüm taşıtlarda, bu numara ve harflerin olması zorunludur. Bunun için Doğu Anadolu illerinden biri olan Bingöl plaka kodu nedir ve il plakası kaçtır bilinmesinde fayda vardır.
Türkiye'nin toplam 81 ili bulunur ve her birinin plaka kodu birbirinden farklıdır. Numaralandırma, alfabetik sıralamaya göre yapıldığından dolayı şehirlerin isimlerindeki harflerin sırası baz alınır. Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir ildir ve plaka kodu, 12'dir. Bu ilçeye kayıtlı araçlar, kasko, borç durumu ve değişen parçalar ile ilgili bilgilere ulaşmak için başında 12 olan plaka kodlarını kullanabilirler.
Bunun haricinde Bingöl'de, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu olmak üzere toplamda 7 ilçe vardır. Buna ek olarak, 68 mahalle ve 320 köy bulunmaktadır. Öte yandan Bingöl'deki her ilçe, ayrı plaka harf gruplarına sahiptir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:
12 AC 001-12 AN 999
12 AD 001-12 AP 999
12 D 0001-12 D 9999
12 KM 001-12 KM 999
12 M 0001-12 M 9999
12 S 0001-12 S 9999
12 T 0001-12 T 9999
12 TK 001-12 TK 999
12 SM 001-12 SM 999
12 D 4001-12 D 499
12 EA 001-12 EA 999
12 M 4001-12 M 4999
12 DA 001-12 DZ 999
12 KM 3001-12 KM 4000
12 TO 501- 12 TO 550