Bingöl’den LGS’de Büyük Başarı: 2 öğrenci 500 tam puan aldı

Özel bir okulda eğitim gören ve esnaf bir babanın oğlu olan Yasir Balat, günde 5 saat ders çalışarak ve okul dışındaki zamanlarında Futsal ve satrançla ilgilenerek hedefine ulaştı. Balat, zorlandığı soruları öğretmenlerinin yardımıyla çözdüğünü belirtti ve şunları söyledi: "14 yaşıma birkaç ay sonra gireceğim. Bu sene LGS sınavında güzel bir başarı elde ettim. Sene başından beri bu sınava çalışıyordum ve hedefime ulaştım. Günde 5 saat çalışıyordum, sosyal hayatımı da aksatmıyordum. Futsal takımında da il birincisi olduk. Sorularda takılığım yerleri öğretmenlerimle çözüyordum, bu benim için çok önemliydi. Hedefim, Galatasaray Lisesi'ni güzel bir şekilde bitirmek."

Yasir Balat'ın babası Şeref Balat, oğluna her zaman destek olduklarını vurgulayarak şunları ekledi:

"Oğlum LGS'de tam puan aldı, aile olarak çok mutlu olduk. Özellikle son 1 yıl hedefledik. Denemelerden sonra kaçırdığı soruların muhasebesini yaptık. Dikkatsizlik ve dalgınlıktan dolayı kaçırdığı sorular vardı. Tam puan nasıl alabiliriz şeklinde program yaptık ve Yasir çalıştı, başardı. Öğretmenleri ve ailesi olarak elimizden geleni yaptık. Hedefine ulaştığı için mutluyuz, bu çok güzel bir duygu. Bütün anne ve babalar bu tür duyguları yaşamalı. İnşallah gelecekte de istediği yerlere ulaşır."

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdulhaluk Çakan da, Yasir Balat ve Hasan Bakır'ın Bingöl'ü gururlandırdığını belirterek şunları söyledi:

"Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bizler de çocuklarımızın başarı durumlarını takip ettik. İki öğrencimizin tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldığını gördüğümüzde il olarak çok gurur duyduk, mutlu olduk. Çocuklarımızın 1 yıl boyunca çalışıp emeklerinin karşılığını almaları biz eğitimcileri çok mutlu etti. Bunun diğer öğrencilerimize örnek olmasını diliyorum. Yasir ve Hasan kardeşimin bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılarına başarı katarak devam etmelerini diliyorum."