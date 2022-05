Bir An Nasıl Yazılır? TDK Bir Anda Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Bir an kelimesinin nasıl yazıldığı karıştırıldığı gibi bir anda, bir an önce vb. kullanımlarda da zaman zaman hatalarla karşılaşabilmekteyiz. Sıklıkla karşılaştığımız sorulardan biri de bir an nasıl yazılır sorusu. Bir an kelimesinin ve türevlerinin doğru kullanımı öğrenmek için biz de herkes gibi en güvenilir kaynak olan TDK'ya başvurduk. Peki, bir an önce nasıl yazılır? İşte, bir an kelimesinin doğru yazılışı...

Bir An Nasıl Yazılır?

TDK'ya göre bir an kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır. Yani 'biran' şeklindeki kullanım yanlış olup doğru kullanım şekli bir an'dır.

Bir Anda Nasıl Yazılır?

De ve da'nın kullanımı ile ilgili hala pek çok hatayla karşılaşabilmekteyiz. Bir anda kelimesinde de da kullanımı karıştırılabilmektedir. Ancak de ve da cümle içerisinden çıkarıldığında anlam bozulursa ayrı yazılmaktadır. Bir anda kelimesindeki 'da' an kelimesi ile birleşik şekilde yazılır. Yani kelimenin doğru kullanımı 'bir anda' şeklindedir.

Bir An Önce Nasıl Yazılır?

Bir an kelimesi ayrı yazılmaktadır. Bundan dolayı kelimeye yeni bir kelime eklenmesi yazım şeklinde bir değişikliğe sebebiyet vermez. Yani bir an önce kelimesi de ayrı olarak yazılır.

Bir An TDK Yazımı

Bir an( Doğru)

Biran (Yanlış)

Bir an önce (Doğru)

Biran önce (Yanlış)

Bir anda (Doğru)

Bir an da (Yanlış)

Biranda( Yanlış)

Bir An Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı