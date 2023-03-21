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Giriş Tarihi: 21.3.2023 11:32 Son Güncelleme: 21.3.2023 11:32

Bir Arada Nasıl Yazılır? TDK Birarada Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede ayrı mı, yoksa bitişik mi yazılması gerektiği konusunda tereddüt yaşanan çok sayıda kelime vardır. Bir arada sözcüğü de bunlardan biridir. Bu kelimenin bitişik ya da ayrı yazılması konusunda çeşitli tereddütler yaşanır. Bir arada nasıl yazılır sorusuna cevap arayacağınız öncelikli kaynak TDK sözlüğüdür. Bu kaynakta kelimenin yazımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. TDK birarada doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunu sizler için araştırdık.

Bir Arada Nasıl Yazılır? TDK Birarada Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Bir arada nasıl yazılır araştırmanızda kelimenin anlamından ziyade dilbilgisi kurallarına göre yazımı üzerinde durulmalıdır. Kelimenin bitişik ya da ayrı yazılması konuşma dili için önemli bir husus değildir. Yazım konusunda dikkat edilmesi gereken kurallar yazışma dili için önemlidir. Yazışma dilinde de bir arada kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği üzerinde durulur. TDK birarada doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bir Arada Nasıl Yazılır?

Bir arada kelimesi, bir araya gelmiş birlikte bulunan anlamlarında kullanılan bir sözcüktür. Kelimenin ayrı ya da bitişik yazılması konusunda tereddüt yaşanır. Konu ile ilgili TDK kaynakları esas alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Bu kaynaklar incelendiğinde bir arada kelimesinin ayrı yazılması gerektiği sonucuna ulaşılır. Yani aşağıdaki esasları dikkate alabilirsiniz.

  • Bir arada – doğru kullanım
  • Birarada – yanlış kullanım

TDK Birarada Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Bir arada kelimesinin kullanımında konuşma dilinde ifade edilen anlam çok önemli değildir. Konuşma dilinde telaffuz edilen kelimenin ayrı ya da bitişik yazımına dikkat edilmez. Fakat yazışma dilinde bu konu çok önemlidir. Yukarıda da değindiğimiz gibi bir arada sözcüğü ayrı yazılmalıdır. Bu kapsamda aşağıdaki örnek cümle yapılarını da inceleyebilirsiniz.

  • Bir arada olmak bize güç veriyor.
  • Yıllar sonra bir araya geldik. Herkesin mutluluğu yüzünden belli oluyordu.

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Bir Arada Nasıl Yazılır? TDK Birarada Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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