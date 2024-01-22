Bir Bütünün Eş Parçalarından Her Birine Ne Denir? Bütünün Parçalarının Her Birine Ne İsim Verilir?

Bir bütünün eş parçaları sadece okullardaki Geometri derslerinde öğrenilip sınavlarda başarılı olmak için kullanılmamalıdır. Dünya pek çok şekli içerir ve bunların tarif edilmesinde, analiz edilmesi ve inşa edilmesinde parçalar konusu çok önemlidir. Şekilleri anlamada ve yapmada bir bütünün eş parçalarından her birine ne denir sorusu büyük bir önem taşıdığı için bütünün parçalarının her birine ne isim verilir konusu muhakkak öğrenilmelidir.

Bir Bütünün Eş Parçalarından Her Birine Ne Denir?

Bir bütünün eşit parçaları "bölüm" ya da "parça" şeklinde adlandırılmaktadır. Bu konuyu anlatmanın en iyi yöntemlerinden biri örneklere başvurmaktır. Bir örnek ile eş parçalar konusu daha akılda kalıcı şekilde öğrenilebilir.

Eğer bir pasta eşit parçalara bölünürse, her bir parça o pastanın bir bölümü ya da bir parçası olur. Bu parçaların tamamı, aslında bütün pastanın eşit büyüklükteki bölümleridir.

Bütünün Parçalarının Her Birine Ne İsim Verilir?

Bütünün parçalarının tamamına da aynı şekilde "bölüm" ya da "parça" denir. Yine bir örnekle daha akılca kalıcı bir şekilde aktarmak konuyu daha iyi sindirmeyi sağlayacaktır.

Bir kare ya da dikdörtgen eşit parçalar halinde bölünmüş olsun. Her bir parça bu karenin ya da dikdörtgenin eşit parçalarıdır. Eğer her bir parça aynı büyüklükte ise bu parçalar bölüm ya da parçalar şeklinde adlandırılır.

Konu Geometri olduğunda, bu kavramlar ve şekillerin incelendiği anlarda ya da bütün parçalara eşit şekilde bölündüğünde, bu kavramlar sıkça kullanılmaktadır ve iyi öğrenilmelidir.