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Giriş Tarihi: 6.5.2022 09:51 Son Güncelleme: 6.5.2022 09:51

Bir Daha Nasıl Yazılır? TDK Birdaha Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Bir Daha Nasıl Yazılır? TDK Birdaha Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Bir daha nasıl yazılır? Bu soru da, dilimizde bulunan ve ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği vatandaşlar tarafından tam olarak bilinmeyen sorular arasında mevcudiyetini korumaktadır. Türk Dili içerisindeki birçok kelime ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği konusuna bağlı olarak yanlış yazılmaktadır. Bir daha-birdaha kelimesi de bu duruma örnek kelimelerden biri olarak sayılabilir. Bu yanlışlığın yapılmaması için TDK verilerinden faydalanmak oldukça önemlidir. Dilimiz içerisinde, ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği bilinmeyen kelimelerin sayısı oldukça fazladır. Vatandaşlar için kafa karıştırıcı olan bu durumu düzeltmek için TDK’nın güncel yazım kılavuzundan faydalanmak en iyi tercih olacaktır. Peki ya, bir daha kelimesi nasıl yazılır? TDK birdaha ayrı mı yazılır, birleşik mi? Detayları sizler için hazırladık...

TDK; dilimiz içerisinde bulunan ve yazılışları konusunda kafa karışıklarına sebep olan tüm kelimelerin doğru yazılışlarını ve doğru anlamlarını, kendi güncel yazım kılavuzunda açıklamıştır. TDK'ya göre bir daha kelimesinin anlamı; 'zarf: İkinci kez, zarf: Yeniden, tekrar ve zarf: Asla'' olarak ifade edilmiştir. TDK'nın Türk Dili için yapmış olduğu çalışmalar sayesinde, doğru bilinen fakat yanlış yazılan kelimelerin sayısı günden güne azalmaktadır. Bu sayede Türkçe, zararlı etkenlerden kendisini korumayı başarabilmektedir. Dilerseniz, bir daha nasıl yazılır sorusunun cevaplarına detaylıca bakalım...

Bir Daha Nasıl Yazılır?

Türk Dili'ne ait olan tüm kelimeleri çok net bir şekilde, tam doğruları ile birlikte açıklayan ve dilimizin yararına olan çalışmaları bulunan TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı; ''bir daha'' olarak ifade edilmiştir. Birleşik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği vatandaşlar tarafından sıklıkla karıştırılan bu kelime, ayrı yazılmalıdır. Birleşik olarak yazıldığı takdirde hiçbir anlam taşımayacak ve yazım hatasına sebep olacaktır. Bir daha kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışları aynen şöyledir;

  • DOĞRU: Ben bir daha bu eve gelmem haberin olsun!
  • YANLIŞ: Bana sakın birdaha seni seviyorum deme!
  • DOĞRU: Bir daha beni tehdit etme, gerçekten sinirleniyorum.
  • YANLIŞ: Keşke oraya bidaha gidebilsem...

Bir Daha Ki Nasıl Yazılır?

Bir dahaki kelimesinde yer alan ''ki'' eki sıfat olduğu için birleşik yazılması gerekmektedir. Yani bu kelimenin doğru yazılışı; ''bir dahaki'' olacaktır. Dilimizde bulunan ve yazılışı vatandaşlar tarafından sıklıkla karıştırılan; ekli, birleşik-ayrı yazılması gereken kelimeler ya da dilimize farklı dillerden geçmiş olan kelimelerin konuşma dilindeki telaffuzları sürekli karıştırılmaktadır. Bu karışıklığın önüne geçebilmek için TDK verilerinden faydalanmak oldukça elzem olacaktır.

Bir Daha Nasıl Yazılır TDK?

Mutlaka ayrı yazılması gereken bir kelime olan bir daha kelimesi birleşik yazıldığı takdirde yazım hatasına sebebiyet verecektir. Doğru yazılışı ''bir daha'' olan kelimenin, bu yazım dışındaki tüm kullanımları yanlış sayılacaktır. Bir daha kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları şöyledir;

  • DOĞRU: Bir daha
  • YANLIŞ: Birdaha
  • YANLIŞ: Bidaha

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Bir Daha Nasıl Yazılır? TDK Birdaha Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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