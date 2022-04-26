Bir Gün Nasıl Yazılır? TDK Bir Gün Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Bir gün ayrı mı yazılır, birleşik mi yazılır? Sorusu çok kez sorulmaktadır. Sıkça karıştırılan bu sözcük, özellikle resmi yazışmalarda imla kurallarına dikkat edilmemesinden dolayı karşı tarafta olumsuz bir etkiye neden olabilmektedir. Tüm bu sorulara Türk Dil Kurumu bir açıklama getirmiştir. TDK'ya göre bir gün sözcüğünün doğru yazımı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bir Gün Nasıl Yazılır?

Nasıl yazılacağı konusundan sıkça karıştırılan bir gün sözcüğü birçok kişi tarafından birleşik yazılmaktadır. Fakat birleşik yazımı doğru bir yazım değildir. Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre bir gün sözcüğü ayrı olarak yazılmalıdır. Bir ve gün sözcükleri her zaman ayrı yazılır.

TDK Bir Gün Ayrı Mı Yazılır?

Bir gün sözcüğü ile ilgili en son sorulan sorulardan bir tanesi bir gün ayrı mı yazılır sorudur. TDK bir gün sözcüğü ile ilgili oluşan kafa karışıklığına bir son vermiş ve doğru olan yazım şeklinin her iki sözcüğün de ayrı bir şekilde yazılması gerektiğini ortaya koymuştur. Yani bir gün sözcüğü ayrı yazılmaktadır.

Bir Gün Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Bir gün sözcüğünün doğru kullanımı her iki sözcüğünde birbirinden ayrı şekilde yazılması olmaktadır. Yani "Onun yarın birgün seni bırakıp gitmeyeceğine emin olamazsın." Cümlesindeki kullanım gibi birleşik yazılmamaktadır. Bir gün sözcüğünün doğru kullanımı aşağıda verildiği gibidir;

Bir gün benim ne yaşadığımı sen de anlayacaksın.

İleride bir gün bende iyi bir iş sahibi olacağım.

Bir Gün Kelimesinin Doğru Yazımı